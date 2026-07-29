Ivančević kaže da će, ipak, ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora dobiti i očekuje da se izgubljeno nadoknadi sa zapadnoevropskog tržišta, dok Gajević smatra da to neće biti lako i poručuje da evropske integracije jesu strateški cilj zemje, ali ne smeju značiti odricanje od prava da, kako kaže, štitimo sopstveni interes i ekonomiju.

Državljanima Rusije, Belorusije, Turske, Saudijske Arabije, kao i određenim kategorijama putnika iz Kine od 1. novembra za ulazak i boravak u Crnoj Gori biće potrebne vize.

Donošenjem te odluke Vlada je ispunila jednu od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 - pravda, sloboda i bezbednost u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom i ispunila jednu od ključnih obaveza iz reformske agende.

Ekonomski analitičar Stevan Gajević kaže da je ova odluka generalno loša za crnogorsku ekonomiju, ali turizam najpre.

"Crna Gora je mala, izrazito otvorena turistička privreda koja nema luksuz da administrativno sužava tržište sa kojeg dolazi značajan broj gostiju, ne samo gostiju, nego i vlasnika nekretnina, investitora, potrošača. Posledice se svakako neće ogledati samo u manjem broju noćenja, već i u smanjenju prihoda hotela, restorana, aviokompanija, prevoznika, pa i manjem ubiranju dažbina po osnovu PDV-a i akciza u državni budžet Crne Gore", objašnjava Gajević.

Da uvođenje barijera nije dobro za glavnu granu privrede Crne Gore saglasan je i turistički poslanik iz Budve i član Odbora za turizam Privredne komore Dragan Ivančević.

"Turizam će u ovom segmentu da ima nekih šteta, a Crna Gora će na drugoj strani dobiti i u krajnjem će dobiti i turizam i Crna Gora kada budemo punopravni članovi Evropske unije", smatra Ivančević.

Očekuje da se eventualni nedostatak gostiju koji će proizvesti uvođenje viza sa ovih nadomesti najpre sa zapadnoevropskog tržišta.

"Naša intencija mora da bude ka zapadnoevropskom tržištu, ka onim tržištima koji nam garantuju šesnaestomesečnu sezonu i svakako ne zanemarujući sva ona tržišta i tržišta regiona i tržišta koja dolaze kraće kod nas, ali u svakom slučaju za svako tržište se treba boriti jer svako tržište je za nas važno", kazao je Ivančević, piše B92.

"Da li će Crna Gora moći nadoknaditi gubitak ovih turista sa nekih drugih destinacija? Svakako teoretski može, ali turistička tržišta se ne zamenjuju administrativnim odlukama. Nije dovoljno reći sada će umesto Rusije, Turske i Kine doći gosti iz Poljske, Danske i recimo Holandije. Za to su vam potrebne godine rada, godine odricanja, nove aviodestinacije, novi marketing, sve ono novo što svakako nije bilo prisutno zadnjih godina, a i ti turisti traže neku vrstu drugačijih destinacija", naglašava Gajević.

Osim u turizmu, posledice će, kaže Gajević, biti i u drugim sektorima i na tržište nekretnina i na IT sektor.

Gajević ukazuje da evropske integracije jesu strateški cilj Crne Gore, ali ne smeju značiti odricanje od prava da "štitimo sopstveni interes i ekonomiju".

"Smatram da Evropska unija, podižući administrativne zidove prema ostatku sveta, postaje zatvorenija, skuplja i manje konkurentna. Tako da takve odluke ne samo da štete Crnoj Gori, nego štete i Evropskoj uniji", smatra Gajević.

Poručuje da Evropska unija ostaje interes, ali kako je kazao, i suverena i ekonomski razumna Crna Gora.



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