Smeštena na ulazu u veličanstvenu Gornjačku klisuru u podnožju Homoljskih planina, ova banja privlači brojne domaće i strane turiste koji traže beg u netaknutu prirodu, opuštanje i lečenje.



Voda koja izvire u Banji Ždrelo dostiže temperaturu od čak 80 stepeni, ali kada stigne do površine, ona se hladi na savršenih 40 stepeni.



Ona je izuzetno bogata mineralima i koristi se kao dopunsko sredstvo u lečenju reumatizma, stanja preloma kostiju i kožnih oboljenja.

Zimska i letnja vodena magija

Ono što je nekada bio običan izvor u livadi, danas je moderan rekreativno-ugostiteljski centar poznat kao Terme Ždrelo. Kompleks poseduje ukupno 9 bazena (kako otvorenih, tako i zatvorenih), sa toboganima i podvodnim masažerima.



Prema rečima posetilaca na platformi Google Maps, najveća atrakcija je spoljašnji bazen gde je “voda na oko 38°C i pruža osećaj kao da ste kod kuće u sopstvenoj kadi, dok uživate u pogledu na planine, piše Espreso.

Cene smeštaja

Apartmani se kreću prema jeftinoj ceni i mogu se naći po ceni od 1.200 dinara za jednu osobu po noćenju.



Kompletno opremljene drvene kućice idealne za parove ili porodice. Cene se uglavnom kreću od 4.000 do 6.000 dinara po noćenju za celu brvnaru, u zavisnosti od sezone i broja gostiju.



Preko platformi poput Booking.com prosečna cena privatnog smeštaja i visoko ocenjenih apartmana (kao što su Vila Magnolia ili Zvezdano nebo) kreće se u proseku od oko 4.000 do 8.000 dinara po noćenju za ceo objekat/apartman.



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