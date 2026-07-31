EUR EUR 117,06 117,41din 117,76
USD USD 102,65 102,96din 103,27
CAD CAD 72,85 73,07din 73,29
AUD AUD 71,38 71,60din 71,81
GBP GBP 136,50 136,91din 137,32
CHF CHF 125,60 125,98din 126,36
KURSNA LISTA

Turizam

Kako da uštedite novac na putovanjima uz TotalKomfor paket računa ALTA banke: Kompletna zaštita i besplatno osiguranje za celu porodicu

Procenjuje se da četvoročlana porodica za mesečno putno zdravstveno osiguranje treba da izdvoji gotovo 14.000 dinara, a uz ovaj paket taj trošak ne postoji. Uz besplatnu zaštitu, klijente očekuje i pomoć na putu u Srbiji i Evropi, kao i mogućnost kupoprodaje do 5.000 evra mesečno po srednjem kursu NBS u mBank i eBank aplikaciji.

Autor:  Nina Stojanović
31.07.2026.11:44
0
Kako da uštedite novac na putovanjima uz TotalKomfor paket računa ALTA banke: Kompletna zaštita i besplatno osiguranje za celu porodicu
Foto: Alta banka
Ko je sačuvao navedene VHS kasete sada je bogat - pojedina izdanja idu i do 29.000 evra 
Foto:ArtCreationsDesignPhoto/Shutterstok
 Ko je sačuvao navedene VHS kasete sada je bogat - pojedina izdanja idu i do 29.000 evra 
Prethodna vest
Vozači mogu da odahnu još malo - akcize na benzin i dizel ostaju umanjene
Editorial credit: Dragan Mujan / Shutterstock.com
 Vozači mogu da odahnu još malo - akcize na benzin i dizel ostaju umanjene
Sledeća vest

Putno zdravstveno osiguranje i pouzdana podrška u nepredviđenim okolnostima postali su ključni kriterijumi prilikom izbora bankarskog paketa računa. ALTA banka je u TotalKomfor paket spakovala sve što klijentima i članovima njihove porodice obezbeđuje sigurnost, kako u svakodnevnom životu, tako i na putovanjima širom sveta.

Jedna od najznačajnijih pogodnosti jeste porodično putno zdravstveno osiguranje namenjeno klijentu, bračnom ili vanbračnom partneru i deci do 25 godina starosti, pod uslovom da zajedno putuju. 

Polisa obezbeđuje pokriće troškova lečenja do 30.000 evra u zemljama širom sveta. Osiguranje funkcioniše po principu “paketa dana” i obuhvata više putovanja van granica Srbije tokom godine, u ukupnom trajanju do 30 dana. Na taj način klijenti štede i vreme i novac, jer nemaju obavezu da ugovaraju novu polisu pred svaki odlazak u inostranstvo.

Ova pogodnost ima i konkretnu finansijsku vrednost. Procena pokazuje da bi četvoročlana porodica za 30 dana putnog zdravstvenog osiguranja izdvojila gotovo 14.000 dinara, dok korisnici TotalKomfor paketa nemaju taj trošak.

Srednji kurs u aplikaciji: Kupoprodaja do 5.000 evra mesečno

Uz elektronsko i mobilno bankarstvo, TotalKomfor paket računa donosi i pogodnost kupovine i prodaje evra po srednjem kursu NBS. Za korisnike koji platu ili penziju primaju preko ALTA banke mesečni limit konverzije je 5.000 evra, a za ostale klijente 2.500 evra.

Pored putnog zdravstvenog osiguranja, korisnicima su na raspolaganju i usluge pomoći na putu. U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na teritoriji Evrope obezbeđena je asistencija, uključujući manje popravke na licu mesta, organizaciju šlepanja do najbližeg servisa, kao i korišćenje zamenskog vozila kada situacija to zahteva.

Proces aktivacije je u potpunosti automatizovan. Nakon ugovaranja TotalKomfor paketa računa, klijenti već sledećeg dana posle ponoći mogu da koriste polisu osiguranja. Elektronskom poštom dobijaju potvrdu sa svim detaljima, kao i kontaktima za pomoć i asistenciju.

Kontakt centar dostupan je 24 časa dnevno, što korisnicima omogućava da potrebnu pomoć dobiju u svakom trenutku. Na jednom mestu, TotalKomfor paket računa objedinjuje bankarske usluge, putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, pružajući dodatnu podršku klijentima i njihovim porodicama kada im je najpotrebnija.

Sve informacije o TotalKomfor paketu računa i njegovim funkcionalnostima dostupne su na zvaničnom sajtu ALTA banke ili u bilo kojoj ekspozituri širom zemlje. Reč je o paketu koji donosi viši nivo komfora i jasno definisane pogodnosti u svakodnevnom upravljanju novcem.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici. 

 
 
Komentari (0)

Turizam

Turistički agent upozorava sve koji idu u Tursku - jedna greška vam može "pojesti" novac
Editorial credit: Alexander Chesarev / Shutterstock.com

Turistički agent upozorava sve koji idu u Tursku - jedna greška vam može "pojesti" novac

14:06 Turizam
Turizam na kolenima - zatvoreno 73 odsto hotela, Kuba ostaje bez gostiju i milijardi
Editorial credit: ALEXANDRE F FAGUNDES / Shutterstock.com

Turizam na kolenima - zatvoreno 73 odsto hotela, Kuba ostaje bez gostiju i milijardi

13:16 Turizam
Koliko zarađuju vlasnici apartmana na moru - računica jedne letnje sezone otkriva šta stvarno ostane u džepu
Editorial credit: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com

Koliko zarađuju vlasnici apartmana na moru - računica jedne letnje sezone otkriva šta stvarno ostane u džepu

11:03 Turizam
Nova turistička senzacija Evrope - putnici sve češće biraju jednu destinaciju 
Foto::Desizned/Shutterstock

Nova turistička senzacija Evrope - putnici sve češće biraju jednu destinaciju 

08:33 Turizam
Tenerife jeftiniji od Hrvatske - kafa 1,20 evra i to s pogledom na more
Foto: Anna Lurye/Shutterstock.com

Tenerife jeftiniji od Hrvatske - kafa 1,20 evra i to s pogledom na more

08:18 Turizam
Termalna magija na samo dva sata od Beograda - smeštaj može da se pronađe za oko 1.200 dinara 
Foto:Robert Kneschke/Shtterstock

Termalna magija na samo dva sata od Beograda - smeštaj može da se pronađe za oko 1.200 dinara 

14:46 Turizam
Turista pokazao šta je dobio za 105 evra noćenja - fotografija izazvala buru na mrežama
Mix and Match Studio/shutterstock.com

Turista pokazao šta je dobio za 105 evra noćenja - fotografija izazvala buru na mrežama

12:10 Turizam
Jedna zemlja, 30 rajskih plaža - objavljena lista najboljih mesta za kupanje u Italiji
Editorial credit: Erika Cristina Manno / Shutterstock.com

Jedna zemlja, 30 rajskih plaža - objavljena lista najboljih mesta za kupanje u Italiji

11:25 Turizam
Turizam pred izazovom - komšije od 1. novembra vraćaju vizni režim 
Foto: nadtochiy/Shutterstock

Turizam pred izazovom - komšije od 1. novembra vraćaju vizni režim 

17:28 Turizam
Najjeftinija letovališta - evo gde možete na more za manje od 500 evra
Editorial credit: JohnKruger / Shutterstock.com

Najjeftinija letovališta - evo gde možete na more za manje od 500 evra

14:23 Turizam

Najnovije

Najčitanije

12min

Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

44min

Nova pravila u Crnoj Gori - država dobija veću kontrolu nad stranim ulaganjima

1H

Ukraden film sa Nikolasom Kejdžom, završili na sudu, tužba 105 miliona!

1H

Popularna platforma za kupovinu pod pritiskom EU - šta se sada dešava sa Temuom

2H

Japan planira otvaranje novih nuklearki

1D

Nije slučajno što su banane broj jedan na vagi - trgovci imaju dobar razlog za ovaj potez

1D

Mnogi vozači određene predmete drže pored sedišta, a ne znaju da mogu dobiti kaznu do 150.000 dinara

1D

Povlači se popularni šećer sa polica - proverite da li imate ovaj proizvod u kući

1D

6.000 evra mesečno i posao odmah - ovo zanimanje u Nemačkoj postalo je jedno od najtraženijih

1D

Šta kaže verski kalendar - kada se rad ne preporučuje i zašto su neki poslovi tada bili strogo izbegavani?

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 102,65 102,96 103,27
CAD CAD 72,85 73,07 73,29
AUD AUD 71,38 71,6 71,81
GBP GBP 136,5 136,91 137,32
CHF CHF 125,6 125,98 126,36

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.039,00 €
ETH ETH 1.658,10 €
LTC LTC 39,55 €
DOT DOT 0,67 €
BCH BCH 188,32 €
LINK LINK 7,29 €
BNB BNB 511,91 €
XMR XMR 312,12 €
Powered by CoinGecko API