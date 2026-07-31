Putno zdravstveno osiguranje i pouzdana podrška u nepredviđenim okolnostima postali su ključni kriterijumi prilikom izbora bankarskog paketa računa. ALTA banka je u TotalKomfor paket spakovala sve što klijentima i članovima njihove porodice obezbeđuje sigurnost, kako u svakodnevnom životu, tako i na putovanjima širom sveta.

Jedna od najznačajnijih pogodnosti jeste porodično putno zdravstveno osiguranje namenjeno klijentu, bračnom ili vanbračnom partneru i deci do 25 godina starosti, pod uslovom da zajedno putuju.

Polisa obezbeđuje pokriće troškova lečenja do 30.000 evra u zemljama širom sveta. Osiguranje funkcioniše po principu “paketa dana” i obuhvata više putovanja van granica Srbije tokom godine, u ukupnom trajanju do 30 dana. Na taj način klijenti štede i vreme i novac, jer nemaju obavezu da ugovaraju novu polisu pred svaki odlazak u inostranstvo.

Ova pogodnost ima i konkretnu finansijsku vrednost. Procena pokazuje da bi četvoročlana porodica za 30 dana putnog zdravstvenog osiguranja izdvojila gotovo 14.000 dinara, dok korisnici TotalKomfor paketa nemaju taj trošak.

Srednji kurs u aplikaciji: Kupoprodaja do 5.000 evra mesečno

Uz elektronsko i mobilno bankarstvo, TotalKomfor paket računa donosi i pogodnost kupovine i prodaje evra po srednjem kursu NBS. Za korisnike koji platu ili penziju primaju preko ALTA banke mesečni limit konverzije je 5.000 evra, a za ostale klijente 2.500 evra.

Pored putnog zdravstvenog osiguranja, korisnicima su na raspolaganju i usluge pomoći na putu. U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na teritoriji Evrope obezbeđena je asistencija, uključujući manje popravke na licu mesta, organizaciju šlepanja do najbližeg servisa, kao i korišćenje zamenskog vozila kada situacija to zahteva.

Proces aktivacije je u potpunosti automatizovan. Nakon ugovaranja TotalKomfor paketa računa, klijenti već sledećeg dana posle ponoći mogu da koriste polisu osiguranja. Elektronskom poštom dobijaju potvrdu sa svim detaljima, kao i kontaktima za pomoć i asistenciju.

Kontakt centar dostupan je 24 časa dnevno, što korisnicima omogućava da potrebnu pomoć dobiju u svakom trenutku. Na jednom mestu, TotalKomfor paket računa objedinjuje bankarske usluge, putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, pružajući dodatnu podršku klijentima i njihovim porodicama kada im je najpotrebnija.

Sve informacije o TotalKomfor paketu računa i njegovim funkcionalnostima dostupne su na zvaničnom sajtu ALTA banke ili u bilo kojoj ekspozituri širom zemlje. Reč je o paketu koji donosi viši nivo komfora i jasno definisane pogodnosti u svakodnevnom upravljanju novcem.

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