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Delegacija Plesnog saveza Srbije na zasedanju WDSF u Rimu – Srbija dobila visoko priznanje za organizaciju Evropskog prvenstva

Predsednica Plesnog saveza Srbije Slađana Ivanišević i potpredsednik Ivan Mileusnić predstavljali su našu zemlju na trodnevnom globalnom samitu Svetske plesne sportske federacije (WDSF) u Rimu.

Autor:  Nina Stojanović
16.06.2026.11:19
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Delegacija Plesnog saveza Srbije na zasedanju WDSF u Rimu – Srbija dobila visoko priznanje za organizaciju Evropskog prvenstva
Foto: Privatna arhiva
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Delegacija Srbije aktivno je učestvovala u sva tri ključna događaja: Skupštini Evropske plesne federacije (DSE), otvorenom WDSF Forumu, kao i zvaničnoj Godišnjoj skupštini WDSF AGM 2026.

Ovaj prestižni skup okupio je lidere iz celog sveta radi donošenja odluka koje oblikuju budućnost ovog sporta, uključujući modernizaciju takmičarskih pravila i licenciranja sudija.Tokom zasedanja, delegacija Srbije primila je izuzetne pohvale od strane svetskog vrha za fantastičnu organizaciju Evropskog prvenstva u stage i disco dance disciplinama u Novom Sadu.

Plesni savez Srbije

Tom prilikom pred svim delegatima prikazan je i zvanični video sa prvenstva, koji je na najbolji način ilustrovao vrhunske standarde koje je naša zemlja postavila. Pored organizacionog uspeha, posebno je istaknut i istorijski sportski rezultat, budući da je reprezentacija Srbije na ovom Evropskom prvenstvu osvojila i najveći broj medalja.

 Ovaj dvostruki trijumf ocenjen je kao vanserijski uspeh i ogroman, direktan doprinos razvoju i globalnoj promociji sportskog plesa.Povodom ovog velikog priznanja, predsednica Plesnog saveza Srbije Slađana Ivanišević izjavila je:

„Izuzetno sam ponosna na pohvale koje smo dobili direktno od svetskog rukovodstva u Rimu, kao i na sjajne reakcije nakon prikazivanja zvaničnog videa sa prvenstva. Ovo priznanje za fantastičnu organizaciju Evropskog prvenstva u stage i disco dance disciplinama, upotpunjeno činjenicom da je Srbija osvojila najveći broj medalja na tom takmičenju, nije samo uspeh našeg saveza, već i potvrda da naša zemlja ima i vrhunske sportiste i kapacitet da postavlja najviše svetske standarde. Nastavićemo da radimo na popularizaciji sportskog plesa i da pružamo maksimalnu podršku našim plesačima kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.“

Prisustvo i priznanje najvišem rukovodstvu našeg saveza na ovom nivou potvrđuju visok status koji Srbija uživa u svetskoj plesnoj zajednici i otvaraju vrata za nove velike sportske projekte u našoj zemlji.

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