Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku objavljenim početkom juna, trešnje su u nekim gradovima Srbije dostizale cenu od čak 700 dinara po kilogramu, dok su na mitrovačkim tezgama među najpovoljnijima.

Cene na pijaci u Sremskoj Mitrovici

- Trešnje - 250 din/kg



- Borovnice - 800 din/kg



- Maline - 500 dinara za pola kilograma



- Paradajz - 200 din/kg



- Krastavac - 120 din/kg



- Kupus - 60 din/kg



- Krompir - 120 din/kg



- Pasulj - 250 din/kg



- Paprika babura - 200 do 300 din/kg



- Breskve - 200 din/kg



- Kajsije - 200 din/kg



- Lubenica - 100 din/kg



- Suve šljive - 700 din/kg



- Jaja - od 14 do 18 dinara po komadu



- Rotkvice - od 150 do 200 dinara po vezi

Borovnice među najskupljima

Iako su trešnje među najpovoljnijim voćem ove sezone, borovnice trenutno drže cenu od čak 800 dinara po kilogramu i spadaju među najskuplje proizvode na pijaci.



Kupci ovih dana najviše traže sezonsko voće i povrće, pa su tezge prepune trešanja, kajsija, breskvi, paradajza i krastavaca.



Prodavci očekuju da će tokom narednih nedelja na pijace stizati sve više domaće robe, što bi moglo da utiče na stabilizaciju ili blagi pad cena pojedinih proizvoda, piše Dnevnik.



Za sada, međutim, Mitrovčani imaju razlog za zadovoljstvo kada je reč o trešnjama, jer ih kupuju po cenama koje su među najnižima u Srbiji.



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