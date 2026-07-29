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Srbi ušli u apartman na moru, pa ih iznenadio natpis na zidu - "Molim te, ne radi to"

Fotografija iz apartmana na Tasosu postala je viralna zbog neobičnog upozorenja u kupatilu. Evo zašto turisti u Grčkoj ne smeju da bacaju papir u WC šolju.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.12:44
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Srbi ušli u apartman na moru, pa ih iznenadio natpis na zidu - "Molim te, ne radi to"
cunaplus/shutterstock.com
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Jedna fotografija iz apartmana na grčkom ostrvu Tasos poslednjih dana privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Turiste nije iznenadio pogled sa terase, cena smeštaja niti izgled apartmana, već poruka koju su zatekli u kupatilu, piše Dnevno.

Na prvi pogled deluje kao još jedno uobičajeno upozorenje za goste, ali je jedna neobična stavka na spisku pravila korišćenja toaleta nasmejala mnoge i učinila da fotografija postane viralna.

Objava se proširila nakon što ju je podelila Fejsbuk grupa „Live from Greece“, a korisnik koji je postavio fotografiju napisao je da nije očekivao ovakvo upozorenje u apartmanu.

Na spisku se našle i motorne testere i "bebe slonova"

Na obaveštenju u kupatilu gostima se poručuje da u WC šolju ne bacaju toaletni papir, vlažne maramice, higijenske proizvode, papirne maramice i drugi otpad.

Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje bile su dodatne stavke koje očigledno nisu bile napisane sasvim ozbiljno.

Na listi su se našli:

  • odvijači,
  • kašike i viljuške,
  • motorne testere,
  • pa čak i "male bebe slonova".

Upravo ovaj neobičan dodatak izazvao je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su se šalili na račun poruke i pitali se kakva su iskustva vlasnici apartmana imali sa prethodnim gostima.

Iza duhovitog upozorenja krije se ozbiljan razlog

Iako su neobične stavke privukle najviše pažnje, mnogi putnici su objasnili da ovo pravilo u Grčkoj nije šala i da postoji veoma praktičan razlog.

U velikom delu Grčke kanalizacioni sistemi razlikuju se od onih u mnogim evropskim zemljama. Cevi su često užeg prečnika, pa bacanje toaletnog papira u WC šolju može izazvati začepljenje i ozbiljne probleme u smeštaju.

Zbog toga se u mnogim hotelima i apartmanima u Grčkoj pored toaleta nalazi posebna kanta u koju se odlaže korišćeni papir.

Mnogi turisti prvi put naiđu na ovo pravilo

Gosti koji prvi put letuju u Grčkoj često se iznenade ovakvom praksom, jer u mnogim evropskim državama nije uobičajeno da se toaletni papir baca u posebnu kantu.

Zbog toga vlasnici apartmana obično ostavljaju jasna upozorenja kako bi sprečili neprijatnosti tokom odmora.

Neki biraju klasične poruke, dok drugi pokušavaju da ih napišu na duhovit način kako bi ih gosti lakše zapamtili.

Pravilo koje može sprečiti probleme na odmoru

Iako je natpis sa Tasosa mnoge nasmejao, njegova glavna svrha je da spreči kvarove i dodatne troškove.

Za turiste koji letuju u Grčkoj savet je jednostavan – pratiti pravila koja ostave vlasnici smeštaja, čak i kada deluju neobično.

Jedna mala promena navike može sprečiti zapušenje kanalizacije, neprijatnosti i kvarove tokom odmora.

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