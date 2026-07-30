Prema analizi platforme za rezervaciju putovanja Holidu, najveće iznenađenje je potpuna dominacija Sardinije - čak 20 od 30 najpopularnijih italijanskih plaža nalazi se upravo na ovom mediteranskom ostrvu.

Istraživanje je zasnovano na podacima sa Google mapa i ocenama posetilaca, a pokazalo je da najviše pažnje privlače plaže sa kristalno čistim morem, netaknutom prirodom i jedinstvenim pejzažima.

Prvo mesto pripalo plaži Rabbit na Siciliji

Iako je Sardinija apsolutni pobednik po broju plaža na listi, titulu najpopularnije italijanske plaže za 2026. godinu odnela je Rabbit Beach na ostrvu Lampedusa na Siciliji.

Ova plaža dobila je ocenu 4,9 od 5 na Google mapama i godinama se nalazi među najlepšim plažama sveta.

Poznata je po belom pesku, tirkiznoj vodi i gotovo netaknutoj prirodi. Okružena stenama i zelenilom, pruža prizor koji mnogi porede sa tropskim destinacijama.

Naziv je dobila po divljim zečevima koji su nekada živeli na tom području, dok danas turiste privlače pre svega spektakularni pejzaži i kristalno more.

Sardinija zauzela čak dve trećine liste

Drugo mesto pripalo je plaži Cala Mariolu na Sardiniji, koja je ocenjena sa 4,8. Ova skrivena uvala poznata je po belim oblucima, plavoj vodi i dramatičnim stenama koje je okružuju.

Do nje se može stići brodom ili pešačkim stazama, što dodatno doprinosi osećaju avanture.

Na trećem mestu nalazi se Tuerredda Beach kod Teulade, na jugu Sardinije, koju mnogi nazivaju "italijanskim Karibima" zbog belog peska i izuzetno čistog mora.

Plaža gleda ka malom ostrvcetu Tuerredda, a plitka voda pogodna je za kupanje i ronjenje.

Plaže sa neobičnim peskom i ružičastim flamingosima

Među najlepšima našla se i Is Arutas Beach na poluostrvu Sinis. Ova plaža posebno je poznata po neobičnom pesku koji čine sitna zrna kvarca u belim, zelenim i ružičastim nijansama.

Na petom mestu je Porto Giunco Beach u mestu Villasimius, takođe na Sardiniji. Osim belog peska i plavog mora, ova plaža je poznata po laguni Notteri, gde se često mogu videti ružičasti flamingosi.

Zbog plitkog mora pogodna je za porodice sa decom, ali privlači i ljubitelje sportova na vodi.

Top 10 najpopularnijih plaža Italije za 2026. godinu

Prema istraživanju Holidua, lista deset najpopularnijih plaža izgleda ovako:

- Rabbit Beach - Lampedusa, Sicilija;

- Cala Mariolu - Baunei, Sardinija;

- Tuerredda Beach - Teulada, Sardinija;

- Is Arutas Beach - Cabras, Sardinija;

- Porto Giunco Beach - Villasimius, Sardinija;

- Su Giudeu Beach - Sardinija;

- Cala Goloritzé - Baunei, Sardinija;

- Arcomagno Beach - San Nicola Arcella, Kalabrija;

- Mari Pintau Beach - Quartu Sant'Elena, Sardinija i,

- Cala li Cossi Beach - Sardinija.

Sardinija postaje hit destinacija za leto 2026.

Rezultati istraživanja potvrđuju da putnici sve više traže destinacije sa očuvanom prirodom, čistim morem i plažama koje nisu previše urbanizovane.

Sardinija se upravo zbog toga izdvojila kao vodeća italijanska letnja destinacija. Osim poznatih mesta, pažnju turista privlače i skrivene uvale do kojih se dolazi brodom ili pešačkim stazama, piše Euronews.

Za one koji planiraju letovanje u Italiji 2026. godine, ova lista može biti vodič ka nekim od najlepših delova italijanske obale - od Sicilije do Sardinije, Kalabrije i Toskane.

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