Seničić je za Tanjug rekao da su najveće gužve na graničnim prelazima od šest sati ujutru do jedan popodne kada svi žure da što pre stignu u smeštaj, zbog čega treba izbeći taj termin i krenuti dan ranije na put ukoliko je to moguće ili koristiti alternativne prelaze.

"Prema Grčkoj postoji još dva alternativna prelaza u zavisnosti gde idemo, može dobro da se organizuje putovanje preko tih prelaza. Potrebno je strpljenje, idu nam velike vrućine, treba imati dovoljno goriva u kolima, vode, hrane kako bi bili spremni da čekamo na granicama jer sami granični prelazi nisu dovoljno dobro organizovani niti napravljeni za ovako veliki protok ljudi", poručio je on.

Komentarišući to što je zvanični Brisel odbacio pozive aerodroma i avio-kompanija da obustavi primenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice EU, odnosno EES sistema, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima, Seničić je istakao da EU ne želi da napusti ovaj sistem, odnosno da želi da natera sve da prihvate EES sistem na pravi način.

Kako je naveo, EU je na aerodromima savetovala aerodromske službe da aerodromi nisu spremno dočekali ovaj sistem u smislu nedostatka broja zaposlenih na aerodromima, kao i nedostatak tehničkih uslova odnosno tableta na kojima putnici sami treba da se registruju.

Dodao je da iako je to malo poboljšano u poslednjih nekoliko nedelja, i dalje su velike gužve jer se EES sistem odnosi na 50 zemalja sveta, ne samo na zemlje Zapadnog Balkana.

"Tu imamo turiste iz Velike Britanije i Amerike. Na destinacijama u zapadnoj Evropi ima preko 10, 12 miliona Britanaca koji dolaze u Španiju, Italiju, Francusku što pravi ogromne gužve. Na našim aerodromima ne mora da se dolazi ranije jer ovde ne radimo taj sistem, ali kad se vraćamo iz zemalja EU tada treba doći tri sata pre leta da bi bili sigurni da ćemo stići na vreme", poručio je on.

Na pitanje kakve mere države članice mogu preduzeti na oko 20 graničnih prelaza koji su označeni kao "teška mesta" kada su gužve u pitanju, Seničić je rekao da u tih 20 lokacija spadaju najviše aerodromima u Franfurtu, Španiji, Italiji i Grčkoj, jer je tu najveća frekvencija gde u sezoni sleti i po desetak aviona u istom trenutku.

Prema njegovim rečima, jedino što može da se uradi je da se malo bolje organizuje prijemni deo gde se radi registracija EES sistema, da to bude u daleko većoj prostoriji nego što je sada, da ima više tableta za samouslužnu registraciju, kao i da se poveća broj ljudi koji će pomoći i na šalterskim službama i na pomoći oko tableta kako ljudi ne bi napuštali te mašine na pola procesa jer nešto ne razumeju.

"To je nešto što je Evropska komisija poručila kao rešenje za velike gužve zbog uvođenja EES sistema i ja verujem da će se to rešiti u narednom periodu", dodao je Seničić.

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