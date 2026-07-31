Posebnu pažnju privukla je cena kafe, koju je uporedila sa cenama u Hrvatskoj. U videu objavljenom na TikToku pokazala je pogled sa Tenerifa i cenovnik iz lokala, uz komentar da su cene niže nego u pojedinim hrvatskim gradovima.

"Dakle, ovo su cene kafe na Tenerifima. Jeftinije nego u Varaždinu, a pogled je ovakav", rekla je Ema dok je snimala prizor sa ostrva.

Kako je navela, video je poslala porodici i prijateljima, koji su, prema njenim rečima, bili iznenađeni razlikom u cenama. Na prikazanom cenovniku američka kafa košta 1,20 evra, prirodna kafa largo 1,25 evra, kafa sa mlekom 1,50 evra, dok je čaj dva evra.

Objava je brzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji su počeli da porede troškove letovanja na Tenerifima i u Hrvatskoj. Neki su istakli da su na španskom ostrvu povoljniji ne samo napici, već i drugi troškovi poput hrane, smeštaja, goriva i iznajmljivanja automobila.

"Sve, gorivo, smeštaj, večera, hrana i iznajmljivanje automobila je jeftinije nego ovde", napisao je jedan korisnik.

Ipak, bilo je i onih koji su upozorili da poređenja nisu uvek potpuno realna, navodeći da kvalitet i ponuda nisu isti na svim destinacijama, piše Dnevno.hr

Rasprava o cenama letovanja ponovo je otvorila pitanje koliko su pojedine mediteranske destinacije postale skupe i da li turisti za isti novac mogu da pronađu povoljnije alternative.

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