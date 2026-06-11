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Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji

Letovanje u Grčkoj ponovo je glavna tema među domaćim turistima, a cene ležaljki na Sitoniji izazvale su lavinu komentara - od šoka do iznenađenja da situacija možda i nije toliko loša kako se priča.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.10:43
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Koliko košta dan na plaži u Grčkoj - srpski turisti iznenađeni cenama na Sitoniji
Shutterstock/AI ilustracija
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Dok se svake godine vodi ista rasprava o tome koliko košta odmor na grčkim plažama, ovog leta fokus je na mestu Toroni na Sitoniji, gde se cene ležaljki i beach barova kreću u širokom rasponu – od vrlo pristupačnih do izuzetno skupih, prenosi Espreso.

Upravo ta razlika izazvala je najviše pažnje među turistima iz Srbije koji trenutno letuju u Grčkoj.

Od 10 do 50 evra - ogromne razlike na istoj plaži

Na istoj plaži u Toroniju moguće je platiti potpuno različite iznose za isti "dan na moru", u zavisnosti od lokala i koncepta "beach bara".

Najjeftinije opcije počinju već od 10 evra za komplet ležaljki, uz napomenu da se piće plaća posebno.

U drugim barovima cena zavisi od pozicije, pa se prvi red ležaljki naplaćuje oko 16 evra, dok su ostali redovi oko 14 evra, ali u tu cenu često su uključena i dva pića.

Minimalna potrošnja od 50 evra u nekim barovima

Na samo nekoliko koraka od povoljnijih mesta nalaze se i znatno skuplje opcije.

U pojedinim beach barovima ne postoji fiksna cena, već gosti moraju da ispune minimalnu potrošnju koja može dostići i 50 evra po danu.

Kako se približava špic sezone, pojedini lokali već najavljuju dodatno poskupljenje – minimalna potrošnja u julu i avgustu mogla bi da ide i do 30 evra ili više, u zavisnosti od zone i usluge.

Luksuzne ležaljke - i do 60 evra za par

Za one koji biraju ekskluzivnije lokacije, cene idu još više.

U pojedinim beach barovima u prvom redu ležaljke se naplaćuju i do 30 evra po osobi (odnosno 60 evra za par), dok su zadnji redovi oko 20 evra po osobi, uz obaveznu dodatnu potrošnju na piće.

Gosti hotela koji se nalaze uz plažu često imaju besplatne ležaljke, ali uz obaveznu konzumaciju barem jednog pića.

Srpski turisti iznenađeni: "Očekivali smo gore"

Iako se svake sezone u javnosti stvara utisak da su cene u Grčkoj drastično porasle, reakcije turista iz Srbije koji trenutno borave na Sitoniji pokazuju drugačiju sliku.

Mnogi kažu da su prijatno iznenađeni i da su očekivali znatno veće iznose.

"E, ovo stvarno nisam očekivala. Osim ovih od 50 evra, sve ostalo je korektno", navela je jedna turistkinja.

Druga dodaje da su cene 2iznenađujuće normalne u odnosu na priče koje kruže".

Komentar koji je nasmejao mreže

Među brojnim reakcijama na društvenim mrežama, posebno se izdvojio šaljiv komentar jednog turiste koji je preokrenuo celu raspravu:

"A koliko plaćamo mi što donosimo svoje ležaljke i suncobran?"

Komentar je brzo postao viralan jer je na duhovit način sumirao dilemu mnogih putnika - da li je bolje platiti plažni set ili doći potpuno „u svojoj režiji“.

Letovanje koje i dalje deli mišljenja

Cene na grčkim plažama i dalje izazivaju različite reakcije, ali jedno je sigurno – razlike između lokala su ogromne.

Dok jedni biraju luksuz i prvi red do mora, drugi pronalaze povoljne opcije koje omogućavaju ceo dan na plaži za relativno mali budžet.

I upravo ta raznolikost čini da se svako letovanje u Grčkoj pretvori u lični izbor – između komfora, cene i pogleda na more.

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