On je u video-snimku objavljenom na TikToku objasnio da mnogi putnici nesvesno gube novac kada u prodavnicama, restoranima ili na pijacama plaćaju u evrima ili britanskim funtama umesto u turskim lirama.

"Kada kupujete u Turskoj i plaćate u evrima ili funtama, tehnički možete postati žrtva prevare", rekao je on.

Prema njegovim rečima, cene u turskim prodavnicama trebalo bi da budu istaknute u domaćoj valuti - turskim lirama. Problem nastaje kada trgovci koriste strane valute, jer tada mogu da primene sopstveni kurs i turistima naplate više nego što bi trebalo.

Posebno je upozorio na situaciju kada kupac plati u evrima ili funtama, a kusur dobije u lirama.

"Najveći problem je kada treba da vam vrate kusur. Često ćete dobiti turske lire, a razlika u kursu može da ide u korist prodavca", objasnio je Džejk.

Savet turistima: Dogovorite cenu u lirama

Turistički agent upozorio je i da cenkanje ne mora uvek da zaštiti putnike. Ako se cena dogovori u evrima ili funtama, a plaćanje se obavlja karticom, postoji mogućnost da trgovac iznos na terminalu unese u lirama po nepovoljnijem kursu.

"Najsigurnije je da se cena unapred dogovori u turskim lirama i da se u toj valuti izvrši plaćanje", savetovao je on.

U komentarima ispod videa mnogi putnici podelili su svoja iskustva. Jedan turista napisao je da tokom boravka u Turskoj uvek koristi lire i da bi to preporučio svima.

Drugi putnici naveli su da godinama plaćaju u evrima i da to smatraju ličnim izborom.

Ipak, Džejk savetuje turistima da se pre puta informišu o aktuelnom kursu i da, kada je moguće, koriste lokalnu valutu kako bi izbegli neprijatna iznenađenja prilikom kupovine, piše Dnevno.hr

Stručnjaci za putovanja takođe često savetuju turistima da pre plaćanja u inostranstvu provere valutu u kojoj će transakcija biti izvršena, kao i moguće dodatne troškove konverzije.

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