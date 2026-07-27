Kako biste izbegli visoke kazne, donosimo pregled manje poznatih propisa koji ovog leta važe na pojedinim evropskim plažama.

Ograničenja za opremu na plaži

Na pojedinim plažama uvedena su ograničenja za korišćenje opreme kako bi se zaštitila priroda.



Na Sardiniji je plaža Punta Molentis u mestu Vilasimijus ograničila upotrebu suncobrana i šatora. Gradonačelnik je prvobitno predložio da ih koriste samo osobe starije od 65 godina i porodice sa decom mlađom od 10 godina, ali je nakon reakcije javnosti odluka ublažena.



Prema novim pravilima, dozvoljen je jedan suncobran po porodici ili grupi, i to na mestu koje odrede komunalni redari.



Na drugoj sardinijskoj plaži, Pelosi, peškiri mogu da se koriste isključivo uz posebnu podlogu koja sprečava zadržavanje peska. Ove godine kontrole će biti strože, a kazne na licu mesta mogu da iznose i do 100 evra.



U Grčkoj je na 251 plaži zabranjena bilo kakva gradnja, uključujući postavljanje ležaljki, suncobrana i privremenih objekata za iznajmljivanje.

Kazne za "rezervisanje" mesta

Španski grad Kalpe, na obali Kosta Blanke, uveo je visoke kazne za ostavljanje stvari na plaži u ranim jutarnjim satima.



Zabranjeno je ostavljati stolice, ležaljke ili suncobrane na pesku pre 9.30 časova. Za kršenje ovog pravila predviđena je kazna od 250 evra, a policija će ostavljene stvari ukloniti i odložiti u opštinsko skladište.



Oprema koja ostane bez nadzora duže od tri sata takođe može biti uklonjena.

Plaže bez duvanskog dima

Pušenje i korišćenje elektronskih cigareta zabranjeno je na više od 600 španskih plaža, uključujući one u Barseloni, San Sebastijanu, kao i na Kanarskim i Balearskim ostrvima.



Francuska je prošle godine zabranila pušenje na svim plažama uz kupališta, a kazna za prekršioce iznosi 135 evra.



Slične zabrane važe i u mnogim primorskim delovima Italije, posebno u regionima Veneto, Emilija-Romanja, Sardinija i Pulja.

Pravila oblačenja van plaže

Primorski gradovi sve češće kažnjavaju turiste koji se van plaže kreću u kupaćem kostimu.



U italijanskom Sorentu šetnja gradom u bikiniju ili kupaćim gaćama može da vas košta i do 500 evra.



Slično pravilo važi i u gradu Varena, na jezeru Komo, gde kazne dostižu 200 evra.



U portugalskom letovalištu Albufeira, boravak u kupaćem kostimu van plaže ili hotelske zone kažnjava se sa 300 do 1.500 evra.



Pojedini delovi Španije, poput Barselone i Majorke, zabranjuju ulazak u prodavnice i restorane bez majice ili u kupaćem kostimu, a kazne mogu da iznose do 300 evra. U Malagi su postavljeni i znakovi na engleskom jeziku koji turiste upozoravaju na ova pravila.



Slične propise imaju i hrvatski gradovi Split, Dubrovnik i Hvar, gde se šetnja u kupaćem kostimu ili bez majice kažnjava sa do 150 evra.



U francuskoj Nici kazna za hodanje bez majice iznosi 35 evra, dok je za sunčanje u toplesu na mestima gde to nije dozvoljeno predviđena kazna od 38 evra.

Kazne za mokrenje u moru

Španski grad Vigo, u pokrajini Galicija, još od 2022. godine kažnjava obavljanje nužde na plaži ili u moru sa 750 evra.



Isto pravilo uvela je 2024. godine i Marbelja, gde je mokrenje u more zabranjeno na 25 gradskih plaža.

Ograničenja za glasnu muziku

U Portugalu važe visoke kazne za puštanje preglasne muzike na plažama.



Na osnovu odluke Nacionalne pomorske uprave iz 2023. godine zabranjena je upotreba prenosnih zvučnika koji ometaju druge posetioce.



Kazne za pojedince kreću se od 200 do 4.000 evra, dok grupe mogu biti kažnjene sa 2.000 do čak 36.000 evra.



Osim novčane kazne, zvučnici mogu biti i oduzeti.

Pravila za životinje na plaži

Pravila o dovođenju životinja razlikuju se širom Evrope.



Tokom glavne turističke sezone psima je zabranjen pristup brojnim plažama u Italiji, Španiji, Francuskoj i Hrvatskoj, posebno onima koje imaju oznaku Plava zastava. Na nekim mestima psi su dozvoljeni samo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.



Slična ograničenja važe i za konje, kojima je tokom leta zabranjen pristup mnogim plažama.



Jedno od najneobičnijih pravila važi u francuskom gradu Granvil, u Normandiji. Tamo je još od 2009. godine zabranjeno dovoditi slonove na plažu, piše Index.hr.



Odluka je doneta nakon što je jedan putujući cirkus svojim slonovima dozvolio kupanje u moru, a životinje su za sobom ostavile veliku količinu izmeta.



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