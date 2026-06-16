U intervjuu za Fajnenšel tajms (FT), Tamura je rekao da nije dovoljan samo sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, već da on mora da se odrazi na stvarnu situaciju u Ormuskom moreuzu kako bi brodarske kompanije stekle poverenje za prolazak tom rutom.

"Razumno je pretpostaviti da bi to moglo da potraje najmanje nekoliko nedelja, ako ne i mesec dana", rekao je Tamura.

"Micui O.S.K", jedna od tri najveće japanske brodarske kompanije, raspolaže flotom od više od 900 brodova, uključujući tankere, teretne brodove i trajekte, preneo je Rojters.

Prema navodima FT, finalizacija sporazuma između Vašingtona i Teherana nije promenila Tamurin stav o opreznom povratku brodova u region.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da tankeri natovareni naftom već počinju da napuštaju moreuz i da koriste rutu koju je opisao kao potpuno bezbednu i sigurnu.

Tramp je juče rekao da je "sporazum sa Islamskom Republikom Iran sada završen".

"Čestitam svima! Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta teče", naveo je Tramp na platformi Truth Social.

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