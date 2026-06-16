Dresovi sa motivima Njujorka, koji su prvobitno prodavani po ceni od 50 dolara, sada se na platformama poput eBay-a i Facebook Marketplace-a nude za između 400 i čak 999 dolara. Ograničena serija od samo 1.500 primeraka izazvala je veliko interesovanje među Mamdanijevim pristalicama i ljubiteljima fudbala, pa su građani satima čekali u redovima ispred zvanične prodavnice kako bi uspeli da kupe jedan.

Mamdani je kolekciju predstavio početkom nedelje, ističući da su dresovi "napravljeni od Njujorčana za Njujorčane".

Njihova popularnost dodatno je porasla zbog činjenice da su predstavljeni kao pristupačna alternativa zvaničnoj opremi Svetskog prvenstva, čije se cene kreću od 70 do čak 375 dolara.

Međutim, nagli rast cena na tržištu preprodaje otvorio je pitanje dostupnosti proizvoda koje su gradske vlasti želele da učine pristupačnim običnim građanima.

Mamdani je tokom mandata više puta isticao potrebu za većom dostupnošću stanovanja, javnih usluga i velikih sportskih događaja. Prošle godine pokrenuo je inicijativu kojom je od FIFA tražio da odustane od modela dinamičkog određivanja cena ulaznica za Svetsko prvenstvo i omogući povoljnije karte za lokalno stanovništvo.

Nakon razgovora sa predsednikom FIFA Đani Infantino (Gianni Infantino), gradske vlasti su u maju obezbedile 1.000 ulaznica za stanovnike Njujorka po ceni od 50 dolara, piše Biznis insajder (Busineness Insider).

"Prošle godine smo obećali da ćemo se boriti za jeftinije karte za Njujorčane, a danas mogu da kažem da smo uspeli u tome", poručio je Mamdani tom prilikom.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo igra se i u regionu Njujorka i Nju Džerzija, a utakmice će biti održane na stadionu MetLife Stadium, jednom od domaćina turnira.

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