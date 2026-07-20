Skoro svaka porodica ima sličnu uspomenu na pripreme za letovanje – odlazak do menjačnice, proveravanje da li ima dovoljno gotovine, pažljivo planiranje svega što će možda zatrebati na putu. Pripreme nisu počinjale pakovanjem kofera, već mnogo ranije, kroz niz sitnih koraka koje je trebalo obaviti pre polaska.

Kada je priprema bila deo samog putovanja

Za mnoge generacije putovanje nije podrazumevalo samo rezervaciju smeštaja i planiranje rute. Trebalo je na vreme zameniti novac, otvoriti devizni račun ukoliko je bio potreban, podići dovoljno gotovine i pažljivo proceniti koliko će biti potrebno za ceo boravak.

Sve to nije bilo pitanje navike, već tada dostupnih mogućnosti. Mnoge usluge koje danas podrazumevamo nisu postojale ili nisu bile lako dostupne, pa je dobra priprema značila i veću sigurnost kada se jednom krene na put.

Promenila se priprema, ne razlog zbog kog putujemo

Danas veliki deo onoga što je nekada zahtevalo odlazak na više mesta može da se obavi digitalno ili usput. Putovanje se i dalje planira, ali se mnogo manje vremena troši na organizaciju stvari koje ga prate.

Jedan od takvih primera jeste i pristup gotovini tokom boravka u inostranstvu. Klijenti OTP banke koji koriste Mastercard ili Visa debitne kartice mogu da podižu gotovinu bez naknade na više od 4.500 bankomata OTP banaka članica OTP Grupe u osam zemalja – Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj, Moldaviji i Ukrajini. Bez obzira na broj podizanja ili iznos, provizije nema.

To znači da više nije potrebno unapred procenjivati koliko gotovine će biti potrebno za celo putovanje ili nositi veće iznose "za svaki slučaj". Novac je dostupan kada zatreba, pod istim uslovima kao i kod kuće, što ostavlja više prostora da se fokus zadrži na samom putovanju i iskustvima koja ono donosi.

Isti princip jednostavnosti vidi se i pri otvaranju računa. Umesto odlaska u poslovnicu, račun u OTP banci danas možete otvoriti potpuno onlajn, za manje od dvadeset minuta, uz video razgovor sa agentom banke i elektronski potpis. Nakon toga, kroz OTP m-bank aplikaciju možete aktivirati digitalnu karticu koja je odmah spremna za onlajn kupovinu, beskontaktno plaćanje putem Apple Pay-a ili Google Pay-a, kao i za podizanje gotovine, dok fizička kartica, za one koji je i dalje žele, stiže na kućnu adresu.

Više vremena za putovanje, manje za logistiku

Najveća promena možda nije u tome koliko brzo danas odlučimo da otputujemo, već u tome koliko je koraka potrebno da bismo bili spremni za put. Usluge koje su nekada zahtevale odlazak u poslovnicu, čekanje u redu ili dodatno planiranje danas su dostupne u trenutku kada su potrebne, jednostavno i sigurno.

Upravo na toj ideji OTP banka razvija svoju Digital First strategiju - da svakodnevne finansijske usluge budu što jednostavnije, dostupnije i prilagođene načinu na koji ljudi danas funkcionišu. Za svoj pristup, OTP banka Srbija je 2025. godine dobila priznanje renomiranog svetskog magazina Euromoney u kategoriji „Najbolja digitalna banka u Srbiji“.

Čini se da najveća razlika između nekadašnjih i današnjih priprema za put nije u tome koliko se putuje, već u tome koliko je energije potrebno uložiti u sve ono što putovanju prethodi. Kada su finansijske usluge jednostavne, brze i pouzdane, više pažnje ostaje za ono zbog čega se zapravo i kreće na put – nova mesta, novi ljudi i nova iskustva.