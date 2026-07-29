Letovanje u Evropi više nije jeftino kao nekada, ali to ne znači da je more postalo luksuz rezervisan samo za one sa dubokim džepom. Uprkos poskupljenjima smeštaja, hrane i prevoza, nekoliko destinacija i dalje uspeva da zadrži pristupačne cene, zbog čega su među najtraženijima i među turistima iz Srbije.

Prema analizama turističkog tržišta i ponudama za sezonu 2026. godine, Bugarska, manje razvijena letovališta u Grčkoj, pojedini delovi crnogorskog primorja i rumunska obala Crnog mora izdvajaju se kao destinacije na kojima je moguće organizovati kvalitetan odmor bez velikog opterećenja kućnog budžeta.

Nisu sva mora preskupa: Ove destinacije još mogu da se priušte

Bugarska već godinama važi za jednu od najisplativijih destinacija za letovanje. Sunčev breg, Nesebar, Pomorje i Sozopol nude veliki izbor privatnog smeštaja i hotela po cenama koje su često niže nego u drugim evropskim letovalištima. Apartman za dve osobe može da se pronađe već od 35 do 50 evra po noćenju, dok su cene hrane i pića u restoranima i supermarketima i dalje među najnižima na evropskoj obali. Prosečan trošak sedmodnevnog odmora po osobi kreće se između 350 i 450 evra, uključujući smeštaj, hranu i prevoz.

Iako su Santorini, Mikonos i druga poznata grčka ostrva među najskupljim destinacijama u Evropi, sever Grčke ostaje odličan izbor za putnike sa ograničenim budžetom. Paralija, Olimpik Bič, Asprovalta, Nea Vrasna i pojedina mesta na Halkidikiju nude apartmane po pristupačnim cenama, posebno ako se rezervišu nekoliko meseci unapred. Uz putovanje automobilom i pripremu dela obroka u apartmanu, sedam dana odmora može da košta između 450 i 500 evra po osobi.

Bugarska, Grčka, Crna Gora i Rumunija: Gde se ovog leta još može na more za manje od 500 evra

Crna Gora je i dalje među najpraktičnijim izborima za građane Srbije. Iako su Budva, Kotor i Sveti Stefan među skupljim destinacijama, u Sutomoru, Baru, Dobrim Vodama i Ulcinju i dalje se mogu pronaći povoljni apartmani. Privatni smeštaj u ovim mestima često košta od 30 do 45 evra po noćenju za dve osobe, dok su troškovi puta iz Srbije među najnižima zbog blizine. Ukupan budžet za sedmodnevni odmor najčešće se kreće između 380 i 480 evra po osobi.

Malo poznata, ali sve zanimljivija destinacija jeste rumunska obala Crnog mora. Letovališta poput Mamaje, Eforije Nord i Konstance nude uređene plaže, kvalitetan smeštaj i niže cene nego mnoge poznatije mediteranske destinacije. Za sedam dana odmora potrebno je izdvojiti između 350 i 450 evra po osobi, u zavisnosti od termina putovanja i vrste smeštaja.

Turistički stručnjaci savetuju da se smeštaj rezerviše nekoliko meseci unapred, da se putuje početkom ili krajem sezone i da se biraju apartmani sa kuhinjom, jer upravo na hrani može da se uštedi značajan deo budžeta. Putovanje sopstvenim automobilom, kada troškove goriva i putarine deli više osoba, takođe može znatno da smanji ukupne izdatke.

Za razliku od ovih destinacija, letovanje na Mikonosu, Santoriniju, Azurnoj obali u Francuskoj, Amalfijskoj obali u Italiji ili u najpopularnijim hrvatskim letovalištima često zahteva više od 1.000 evra po osobi, pa su za mnoge turiste van planiranog budžeta.

Iako su cene letovanja širom Evrope nastavile da rastu, izborom manje razvikanih destinacija i pažljivim planiranjem i dalje je moguće provesti sedam dana na moru za manje od 500 evra po osobi. Bugarska, sever Grčke, Crna Gora i rumunska obala Crnog mora i ovog leta potvrđuju da kvalitetan odmor ne mora nužno da znači i veliki trošak.

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