Jedno od najpopularnijih evropskih ostrva, poznato po tirkiznom moru i belom pesku, uvelo je niz mera koje su izazvale pravu lavinu besa i ironičnih komentara na društvenim mrežama.

Lokalni zvaničnici tvrde da su donete mere neophodne za očuvanje ekosistem, dok kritičari smatraju da se iza svega krije pokušaj dodatne monetizacije javnog dobra. U Italiji je poslednjih pet godina cena iznajmljivanja dve ležaljke i suncobrana na privatnim delovima obale drastično porasla, što prosečnog turistu sve češće usmerava ka slobodnim plažama. Međutim, uvođenjem ovakvih restrikcija i na slobodnim zonama, prostor za besplatno i bezbedno uživanje se sužava. Dok jedni pozivaju na potpuni bojkot ovih lokacija, drugi, doduše malobrojniji, brane odluku navodeći da je to jedini način da se spreči devastacija preopterećenih plaža.

Od krađe peska do "viza" za peškire

Punta Molentis je samo jedno u nizu letovališta koje je deo šire strategije kojom Sardinija pokušava da obuzda posledice masovnog turizma. Na severu ostrva, na legendarnoj Ružičastoj plaži (Spiaggia Rosa), pristup je potpuno zabranjen još od sredine devedesetih godina prošlog veka. Danas se ovoj lepotici može diviti samo sa bezbedne udaljenosti, sa broda. Svaki pokušaj stupanja na pesak kažnjava se sa 500 evra, dok su kazne za one koji pokušaju da ponesu "suvenir" u vidu peska drakonske i dostižu čak 3.500 evra.

Još jedan primer stroge kontrole je plaža Pelosa na zapadnoj obali. Tamo je broj posetilaca ograničen na 1.500 dnevno, što je značajno smanjenje u odnosu na ranijih 4.000 ljudi koji su se tiskali na pesku. Pored rezervacije termina koja košta 3,50 evra, uvedeno je i pravilo koje je mnoge iznenadilo - zabranjena je upotreba običnih peškira direktno na pesku. Posetioci su u obavezi da ispod peškira postave prostirke od trske ili drugih čvrstih materijala koji ne zadržavaju pesak, kako bi se sprečilo njegovo postepeno odnošenje sa plaže. Komunalni inspektori redovno patroliraju i pišu kazne od 100 evra onima koji se ne pridržavaju ovog pravila.

U regiji Oljastra, na istočnoj obali, vlasti su otišle korak dalje uvođenjem vremenskog ograničenja. Na plažama kao što su Cala Birìala i Cala dei Gabbiani, broj posetilaca je ograničen na 300, a oni koji pristižu čamcima smeju da se zadrže najviše 90 minuta. Nakon toga, moraju da napuste lokaciju kako bi oslobodili mesto za sledeću grupu. Čak i na manje eksponiranim mestima poput Riu Trottu, parking se naplaćuje po visokim tarifama od 10 do 15 evra, dok čak i biciklisti i pešaci moraju da plate ekološku taksu od 3 evra za pristup, piše Euronews.

Ovaj trend "kapije na pesku" postaje nova realnost evropskog turizma. Iako su motivi zaštite prirode legitimni, postavlja se pitanje da li će letovanje postati luksuz dostupan samo onima koji mogu da plate rezervaciju i ulaznicu, ili onima koji se uklapaju u strogo definisane starosne kategorije. Kako stručnjaci predviđaju, slični modeli mogli bi se uskoro proširiti i na druge popularne destinacije u Grčkoj i Španiji, koje se bore sa sličnim problemima prenaseljenosti tokom letnjih meseci. Do tada, turistima ostaje da pre svakog odlaska na more detaljno prouče lokalne "pravilnike o ponašanju" kako im se odmor ne bi pretvorio u skup sudski proces.



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