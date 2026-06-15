AI preuzima sve više poslova, ali ovih 5 veština i dalje ne može da zameni

Veštačka inteligencija danas piše tekstove, analizira podatke, kreira fotografije i pomaže kompanijama da automatizuju brojne procese. Ipak, uprkos ogromnom tehnološkom napretku, stručnjaci upozoravaju da postoje oblasti u kojima ljudi i dalje imaju prednost koju mašine ne mogu lako da dostignu.

Kako se AI alati sve više uvode u svakodnevni rad, raste i pitanje koje veštine će ostati najvrednije u budućnosti. Prema mišljenju eksperata, odgovor se krije upravo u onome što nas čini ljudima, piše Kamatica.

Ovih pet veština AI još ne može da zameni

Stručnjaci izdvajaju pet sposobnosti koje ostaju izuzetno važne bez obzira na razvoj tehnologije:

empatija i razumevanje drugih ljudi

kritičko razmišljanje

etičko donošenje odluka

rešavanje konflikata

izgradnja međuljudskih odnosa

Maria Flin, izvršna direktorka organizacije Jobs for the Future, smatra da su upravo ove veštine najotpornije na automatizaciju.

"To su sposobnosti koje zahtevaju ljudsko iskustvo, emocije i razumevanje drugih ljudi, a to je nešto što tehnologija još ne može da reprodukuje", navodi ona.

Poslodavci ih traže čak i u IT sektoru

Iako se često misli da su tehnička znanja presudna za moderne profesije, sve više kompanija traži zaposlene koji pored stručnosti imaju razvijene komunikacione i liderske sposobnosti.

Zbog toga stručnjaci ove osobine nazivaju "trajnim veštinama", jer zadržavaju svoju vrednost bez obzira na tehnološke promene i razvoj tržišta rada.

Drugim rečima, programiranje se može naučiti, ali sposobnost da motivišete tim, rešite konflikt ili izgradite poverenje među ljudima ostaje mnogo teže zamenljiva.

Postoji nešto što AI ne može da pruži

Posebno je zanimljiv primer zdravstvenog sektora.

Profesor Harvard Business Schoola Marco Iansiti objašnjava da veštačka inteligencija može da pomogne medicinskom osoblju tako što će preuzeti administrativne zadatke, ali ne može da zameni ljudski kontakt koji je pacijentima često najpotrebniji.

Topla reč, osećaj sigurnosti, razumevanje straha ili pružanje podrške u teškim trenucima i dalje ostaju domen čoveka.

Upravo zbog toga mnogi stručnjaci veruju da će profesije koje podrazumevaju direktan rad sa ljudima i dalje imati ogromnu vrednost.

AI i dalje greši

Iako deluje sve naprednije, veštačka inteligencija nije nepogrešiva.

Stručnjaci upozoravaju da AI alati mogu da daju netačne informacije ili odgovore koji zvuče ubedljivo, ali nisu zasnovani na činjenicama.

Zbog toga sposobnost provere informacija, kritičkog razmišljanja i donošenja samostalnih zaključaka postaje važnija nego ikad.

Budućnost pripada onima koji kombinuju znanje i ljudskost

Dok se svet rada ubrzano menja, sve je jasnije da budućnost neće pripasti ni isključivo ljudima ni isključivo mašinama, već onima koji znaju kako da spoje tehnologiju sa osobinama koje AI ne može da imitira.

Empatija, kreativnost, poverenje i sposobnost razumevanja drugih ljudi postaju možda i najvredniji resurs u eri veštačke inteligencije. Upravo zato stručnjaci poručuju da ulaganje u ove veštine danas može biti jedna od najboljih investicija za posao sutra.

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