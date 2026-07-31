Kompanija Ferrero, poznata po brendovima kao što su Nutella, Kinder i Ferrero Rocher, traži nove radnike za svoje proizvodne pogone u Italiji za sezonu 2026. godine, piše Kamatica.

Posao je namenjen radnicima na proizvodnim linijama u fabrici u mestu Sant'Anđelo dei Lombardi, u provinciji Avelino, a poslodavac nudi bruto godišnju zaradu veću od 25.000 evra.

Prema dostupnim informacijama, minimalna bruto plata iznosi 25.146,66 evra godišnje, dok konačan iznos zavisi od trajanja ugovora, broja radnih sati i dodataka za smenski rad.

Iskustvo nije potrebno, traže pouzdane radnike

Za prijavu na posao nisu potrebne posebne stručne kvalifikacije niti prethodno iskustvo u prehrambenoj industriji.

Ferrero od kandidata očekuje odgovornost, preciznost i spremnost za rad u timu. Budući zaposleni biće angažovani na proizvodnim linijama, gde će pratiti rad industrijskih mašina i kontrolisati da li se poštuju standardi kvaliteta.

Rad se organizuje u tri smene, uključujući mogućnost rada vikendom, zbog čega se od kandidata očekuje određena fleksibilnost.

Kako se prijaviti za posao u Ferreru?

Zainteresovani kandidati prijavu mogu da podnesu putem zvaničnog portala za zapošljavanje kompanije Ferrero.

Potrebno je poslati biografiju, nakon čega sledi proces selekcije koji uključuje razgovore sa kandidatima.

Prijave su otvorene tokom cele godine, a posao je sezonskog karaktera.

Ferrero među najvećim proizvođačima slatkiša na svetu

Ferrero je jedna od najvećih prehrambenih kompanija na svetu i vlasnik brojnih poznatih brendova.

Kompanija proizvodi neke od najpoznatijih slatkiša, među kojima su:

Nutella

Kinder Chocolate

Kinder Surprise

Ferrero Rocher

Raffaello

Tic Tac

Duplo

Milk Slice

Grupa Ferrero posluje širom sveta, a njeni proizvodi prodaju se na gotovo svim velikim tržištima.

Prva fabrika van Italije otvorena u Nemačkoj

Ferrero je svoju prvu fabriku van Italije otvorio 1956. godine u gradu Štatalendorf u nemačkoj pokrajini Hesen.

Danas je ta lokacija jedan od najvažnijih proizvodnih centara kompanije. Veliki deo Ferrerovih proizvoda koji se prodaju na nemačkom tržištu upravo se proizvodi u toj fabrici.

Kompanija je svoj razvoj počela proizvodnjom krema od lešnika i čokolade Cremalba, prethodnika današnje Nutelle, kao i pralina Mon Chéri.

Tokom decenija proizvodni program proširen je brojnim svetski poznatim proizvodima, čime je Ferrero postao jedan od najprepoznatljivijih proizvođača slatkiša.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.