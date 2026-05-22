"Imajući u vidu izmenjene bezbednosne okolnosti, Vlada Republike Hrvatske podržava izgradnju fabrike municije u Republici Hrvatskoj", rekao je potpredsednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić, predstavljajući zaključak Vlade.

U tom kontekstu, Vlada podržava saradnju u realizaciji projekta uspostavljanja proizvodnje municije malog kalibra u Republici Hrvatskoj u partnerstvu sa Bereta Holdingom i zaključivanje memoranduma o razumevanju koji bi načelno regulisao dalju saradnju na projektu, rekao je, piše Indeks, prenosi B92.

Kako je Anušić istakao, zaključak zadužuje Ministarstvo odbrane da, u saradnji sa ministarstvima finansija, spoljnih i evropskih poslova, unutrašnjih poslova, pravde, uprave i digitalne transformacije, zaštite životne sredine i zelene tranzicije, privrede i drugim nadležnim telima, preduzme sve potrebne radnje kako bi se pomenuti memorandum o razumevanju što pre potpisao.

