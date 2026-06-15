Turizam
Plaža gde za 5 evra dobijate ležaljku, kafu, vodu i krofnu - turisti oduševljeni
U grčkom letovalištu Nei Pori na Egejskom moru za oko 5 evra turisti dobijaju ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu - jedna od najpovoljnijih plažnih ponuda u Grčkoj.
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