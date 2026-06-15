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Plaža gde za 5 evra dobijate ležaljku, kafu, vodu i krofnu - turisti oduševljeni

U grčkom letovalištu Nei Pori na Egejskom moru za oko 5 evra turisti dobijaju ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu - jedna od najpovoljnijih plažnih ponuda u Grčkoj.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.17:02
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Plaža gde za 5 evra dobijate ležaljku, kafu, vodu i krofnu - turisti oduševljeni
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Na obali Egejskog mora postoji plaža koja je privukla veliku pažnju turista zbog izuzetno niskih cena. U grčkom letovalištu Nei Pori moguće je provesti ceo dan na plaži za svega oko 5 evra, uz kompletan komfor.

U tu cenu uključeni su ležaljka, suncobran, kafa, flaširana voda i krofna, što ovu ponudu svrstava među najpovoljnije na čitavom Egeju, piše Blic.

Plaža koja je iznenadila turiste

Informacija o ovoj ponudi brzo se proširila na društvenim mrežama i izazvala veliku pažnju. Mnogi su u prvi mah sumnjali da je reč o staroj informaciji ili čak fotografiji koja nije autentična, jer je cena delovala gotovo neverovatno niska.

Ipak, brojni turisti koji redovno letuju u Nei Poriju potvrdili su da se ova ponuda zaista godinama održava i da se cene nisu značajno menjale.

Šta se dobija za 5 evra?

Za razliku od mnogih drugih letovališta gde se sve dodatno naplaćuje, ovde posetioci dobijaju kompletan paket za simboličnu cenu. To uključuje osnovni komfor na plaži i dodatno osveženje tokom dana.

U nekim ranijim sezonama, prema iskustvima turista, cena je bila čak i nešto niža, ali i sada ostaje među najpristupačnijim na grčkoj obali.

Reakcije turista

Objava o ovoj plaži izazvala je brojne komentare. Dok su jedni bili iznenađeni i skeptični, drugi su istakli da godinama dolaze na isto mesto upravo zbog dobrog odnosa cene i usluge.

Mnogi su uporedili ovu ponudu sa drugim destinacijama gde se samo kafa ili ležaljka plaćaju skoro kao ceo paket u Nei Poriju.

U vreme kada cene letovanja u Grčkoj i širom Mediterana rastu, ovakve destinacije privlače sve više pažnje.

Nei Pori se tako izdvaja kao primer da letovanje i dalje može da bude pristupačno, jednostavno i bez velikih troškova - uz more, sunce i osnovni komfor za svakoga.

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