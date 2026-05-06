Iako je Evropa i dalje idealna letnja destinacija za mnoge putnike, dolazak tamo može izgledati manje lak ove godine. Između prekomernog turizma, vrtoglavog rasta cena avio karata, rata u Iranu koji povećava troškove goriva i uvođenja EES sistema koji uzrokuje duge redove i kašnjenja, kontinent se suočava sa novim izazovima u svojoj najprometnijoj sezoni.

Letovi iz SAD za Evropu u julu su već smanjeni za više od 11 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine, uključujući značajan pad za najposećenije letnje destinacije kao što su Pariz, Dablin i Rim. To ne znači da putnici odustaju od Evrope; naprotiv, postaju selektivniji u proceni šta vredi novca, truda i žurbe.

Prema izveštaju Rome2Rio o trendovima putovanja i mobilnosti za 2026. godinu, pretrage za manjim gradovima su se globalno povećale za 35 procenata. U martu je Evropska turistička komisija takođe zabeležila povećanje interesovanja putnika sa udaljenih tržišta za istraživanje manje poznatih mesta i autentičnija, manje gužvasta iskustva.

Hrvatska je dobar primer, posebno ako se udaljite od Dubrovnika. Mesta poput Korčule nude istu mletačku arhitekturu i jadransku obalu, ali sporiji tempo i manje gužve - poznato, ali ne tako haotično", rekao je Brajs Kolins, osnivač INTRO Travel-a, piše RTCG.

Klasična Evropa, bez klasičnih troškova

Pored pristupačnih cena, putnici sve više traže lakoću kretanja i sigurnost, posebno zato što poremećaji u putovanjima na Bliskom istoku i dalje drže ljude na oprezu.

"Rastući troškovi i zamor od putovanja odvraćaju Amerikance od brzih putovanja sa više zaustavljanja i ka itinerarima koji minimiziraju tranzit i maksimiziraju iskustvo", rekao je Brajan Luis, osnivač i direktor Tenon Tours-a.

Zbog toga, mnoge manje evropske zemlje postaju sve atraktivnije. Albanija, Letonija i Litvanija i dalje imaju prosečne cene kratkoročnog smeštaja ispod 100 evra po noćenju.

Hrana, muzejske karte i turističke takse su takođe često niže nego u najpopularnijim zapadnoevropskim destinacijama. Slovenija je možda najbolji primer kompaktnog evropskog šarma ovog leta. Njena mala veličina znači da su glavne atrakcije udaljene samo nekoliko sati vožnje, što omogućava kombinaciju plivanja u jezerima, degustacije vina, gradskih šetnji i planinskih pejzaža u kratkom vremenskom periodu.

Stručnjaci je često porede sa Švajcarskom i severnom Italijom, ali bez visokih troškova i gužve. Pametni putnici su to već prepoznali - broj rezervacija za Sloveniju povećao se za 286 procenata na godišnjem nivou, posebno među aktivnim turistima. Slovenija nudi bolji odnos cene i kvaliteta kada je u pitanju smeštaj, prevoz i troškovi - oko 15 procenata jeftinije od Austrije i 25 procenata jeftinije od Švajcarske.

Takođe se smatra bezbednom i lako dostupnom destinacijom, što znači kraće vreme putovanja i niže ukupne troškove. Pored toga, dobro je povezana sa okolnim zemljama. Ljubljana, njen glavni grad, često podseća na Veneciju zbog starog grada pored reke, dok su jezera Bohinj i Bled ili dolina Soče mirnije alternative popularnim destinacijama poput jezera Komo.

Gradski odmor sa sadržajem

Dok Slovenija nudi prirodu i aktivnosti na otvorenom, gradski odmor u Letoniji nudi kulturu, karakter i svežiju klimu - ukratko, nordijsku atmosferu bez visokih cena.

Prosečna cena noćenja u Letoniji u avgustu je oko 93 evra, u poređenju sa 186 evra u Danskoj. Troškovi života u Rigi, glavnom gradu, znatno su niži nego u Berlinu, Oslu ili Dablinu.

Ali cene nisu jedini razlog popularnosti. Posetioci često oduševljeno govore o njenom izgledu. Šetnja starim gradom je kao ulazak u bajku, ali bez gužve kao u Pragu ili Brižu. Kvalitet hrane u odnosu na cenu je takođe izuzetno povoljan, a restorani mogu da pariraju onima u Kopenhagenu ili Stokholmu.

Riga ima bogatu istoriju - od hanzeatskog perioda, preko secesije, do sovjetske prošlosti - što joj daje dodatnu dubinu.

Poseban kulturni trenutak dolazi tokom leta: Jani, proslava letnjeg solsticija krajem juna, kada se pale lomače, pevaju pesme i neguju stari običaji.

Odmor na obali bez gužve Za ljubitelje plaža, neka od najboljih mesta za posetu ovog leta nalaze se na balkanskoj obali. Iako je prekomerni turizam promenio mediteranske odmore, region i dalje nudi prelepe i manje gužve na obalama.

Destinacije poput Albanije i Crne Gore omogućavaju duže boravke sa manjim budžetom, a istovremeno nude more, kulturu i gastronomiju koju putnici traže.

Crna Gora ima razvijeniju infrastrukturu i pogodna je za one koji žele udobnost sa prelepim pejzažima. Boka Kotorska se posebno ističe kristalno čistim morem i odličnom gastronomijom, a istovremeno zadržava osećaj skrivenog dragulja. Albanija je malo „grublja“, ali često mnogo jeftinija.

Za razliku od svojih suseda, nudi prave peščane plaže, očuvane rimske ruševine i mogućnosti za avanture poput višednevnih tura jahanja i planinarenja oko Skadarskog jezera. Uštede su značajne: prosečna noć u Albaniji košta oko 89 evra, u poređenju sa 212 evra u Hrvatskoj, dok je Crna Gora, sa oko 127 evra, i dalje pristupačnija od mnogih poznatih jadranskih destinacija.

Za putnike koji žele mediteransko leto - plivanje, morske plodove, stare gradove i duge večeri na otvorenom - ali bez visokih cena i gužve, ove zemlje su odličan izbor. Iako je možda malo manje jednostavno nego prethodnih godina, odmor u Evropi 2026. godine je i dalje ostvariv.

Proširivanjem izbora destinacija, putnici pronalaze nove omiljene alternative klasičnim mestima - sa dobrim odnosom cene i kvaliteta i bez odustajanja od čari evropskog leta.

