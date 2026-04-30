Odluka je doneta kako bi se obezbedilo da i brodski turizam učestvuje u finansiranju lokalne zajednice, kroz paušalni obračun u odnosu na broj putnika.

Taksa zavisi od veličine broda

Prema novim pravilima, turistička taksa će se naplaćivati svim brodovima koji se privežu ili usidre u izolskom akvatoriju i omoguće iskrcavanje putnika.

Visina naknade određivaće se prema kapacitetu broda, pa će najmanji iznosi iznositi oko 200 evra dnevno za brodove sa do 200 putnika, dok će najveći kruzeri plaćati i do 3.200 evra dnevno.

Novac ide u razvoj turizma

Iz opštine ističu da će prikupljena sredstva biti namenski korišćena za unapređenje turizma, uređenje javnih površina i infrastrukture, ali i za promociju destinacije.

Očekuje se da bi povećan dolazak brodova mogao doneti dodatnu korist lokalnoj privredi, uključujući trgovce, ugostitelje i turističke ponuđače.

Još nema velikih kruzera

Ipak, veći putnički brodovi za sada se ne sidre u ovom delu obale, a za njihovo uvođenje biće potrebno ispuniti niz uslova, prenosi Kamatica.

To uključuje pribavljanje saglasnosti, izradu bezbednosnih planova i pomorskih studija, kako bi se osiguralo da sve aktivnosti budu usklađene sa interesima lokalne zajednice.

Uvođenje turističke takse za brodove predstavlja novi korak u regulisanju turizma u Sloveniji.

Ostaje da se vidi da li će ova mera podstaći dolazak kruzera ili će dodatni troškovi uticati na odluke brodskih kompanija.

