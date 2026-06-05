Prema navodima anonimnih upućenih izvora, Grčka trenutno nema sveobuhvatan pravni okvir za oporezivanje kriptovaluta, zbog čega Ministarstvo finansija radi na novom zakonu koji bi u narednim mesecima trebalo da bude upućen parlamentu, prenosi Rojters.



"Cilj je da se kriptovalute uključe u poreski sistem zemlje", rekao je visoki zvaničnik grčke vlade koji je želeo da ostane anoniman.



Novi porez se, prema dostupnim informacijama, neće odnositi na individualno rudarenje kriptovaluta, već samo na kompanije koje su registrovane za ovu svrhu, a na prvih 500 evra dobiti se neće plaćati taksa.



Oporezivanje kriptovaluta značajno se razlikuje među državama Evropske unije.



Poreske stope na kapitalnu dobit od digitalne imovine kreću se od oko osam odsto na Kipru do 30 odsto u Francuskoj, dok jedinstven evropski sistem za oporezivanje kriptovaluta još ne postoji.



Grčke vlasti za sada nemaju procenu kolike bi dodatne prihode novi porez mogao da donese budžetu.



Većina investitora u kriptovalute koristi platforme registrovane van Grčke, tako da je teško proceniti ukupnu vrednost tržišta.



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