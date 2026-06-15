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Nemačka pred velikim problemom - odlazak "bejbi bumera" menja tržište rada i ekonomiju

Nemačka se suočava sa velikim padom radno sposobnog stanovništva zbog odlaska bejbi bum generacije u penziju, upozorava Institut nemačke ekonomije (IW).

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.16:56
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Nemačka pred velikim problemom - odlazak "bejbi bumera" menja tržište rada i ekonomiju
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Nemačka ekonomija ulazi u jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko decenija. Odlazak takozvane “bejbi bum” generacije u penziju mogao bi da izazove ozbiljniji udar na tržište rada nego što se ranije očekivalo, upozorava Institut nemačke ekonomije iz Kelna (IW).

Prema novim procenama, do 2036. godine Nemačka će imati oko 4,3 miliona radno sposobnih ljudi manje. To je značajno više od prethodnih prognoza, koje su govorile o smanjenju od oko tri miliona, piše Fenix.

Demografski pad koji se ubrzava

Stručnjaci upozoravaju da se Nemačka već sada nalazi usred dubokih demografskih promena, a ne tek na njihovom početku.

Očekuje se da bi broj stanovnika mogao pasti ispod 82 miliona do 2040. godine, dok se svake godine rodi oko 350.000 ljudi manje nego što umre. To stvara dodatni pritisak na tržište rada i javne sisteme.

Dosadašnji pad delimično je ublažavala imigracija, ali se u izveštaju navodi da je priliv radne snage u poslednje vreme oslabio, što dodatno pogoršava situaciju.

20 miliona ljudi odlazi iz sistema rada

Poseban izazov predstavlja činjenica da oko 20 miliona ljudi iz generacije rođene između 1954. i 1969. godine odlazi u penziju do 2036. godine.

To znači da će tržište rada izgubiti ogroman broj iskusnih radnika u kratkom vremenskom periodu, što može direktno uticati na privredni rast, produktivnost i stabilnost socijalnih sistema.

Pritisak na ekonomiju i javne sisteme

Ekonomisti upozoravaju da će nedostatak radne snage biti posebno vidljiv u sektorima koji već sada imaju manjak zaposlenih. To može dovesti do usporavanja ekonomije i većeg opterećenja za penzioni i zdravstveni sistem.

Upozorenje je jasno - bez dovoljnog broja radnika, biće teže održati dosadašnji nivo životnog standarda.

Moguća rešenja: duži radni vek i ciljano useljavanje

Kao potencijalna rešenja navode se produženje radnog veka i kasniji odlazak u penziju, ali i ciljano privlačenje kvalifikovane radne snage iz inostranstva.

Međutim, stručnjaci ističu da dosadašnje migracione politike nisu donele dovoljno kvalifikovanih radnika koji bi nadomestili odlazak velikih generacija.

Zaključak

Nemačka se nalazi pred dugoročnim izazovom koji neće moći da se reši brzo. Demografske promene već sada oblikuju budućnost tržišta rada, a njihovi efekti tek će postati izraženiji u godinama koje dolaze.

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