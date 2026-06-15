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Stanarina 170 evra, ručak 1 € - ljudi se masovno sele na ovu destinaciju

Vijetnam se poslednjih godina izdvojio kao jedna od najpristupačnijih zemalja za život, posebno među digitalnim nomadima i strancima koji rade na daljinu.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.14:28
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Stanarina 170 evra, ručak 1 € - ljudi se masovno sele na ovu destinaciju
Foto: Shutterstock
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Glavni razlog za to su izuzetno niski troškovi svakodnevnog života u poređenju sa Evropom i mnogim drugim delovima sveta.

Prema međunarodnim istraživanjima o kvalitetu života stranaca, Vijetnam se više puta našao na listi najpovoljnijih destinacija, pre svega zbog kombinacije niskih cena stanovanja, hrane i usluga.

Stanovanje: od 150 evra mesečno

Jedan od najvećih troškova u većini zemalja - stanarina - u Vijetnamu je znatno niža nego u Evropi.

U zavisnosti od grada i lokacije, stanovi se mogu naći već od oko 150 funti (oko 170 evra) mesečno za osnovni smeštaj.

U većim i popularnijim gradovima poput Da Nanga ili Ho Ši Mina, moderniji stanovi sa dodatnim sadržajima (poput bazena ili teretane) koštaju više, ali i dalje ostaju pristupačni u poređenju sa evropskim standardima, često između 300 i 600 evra mesečno.

Hrana: obrok i za 1 evro

Troškovi hrane jedan su od glavnih razloga zašto mnogi stranci biraju život u Vijetnamu.

  • lokalni obrok: oko 1–1,2 evra

  • zapadnjački obrok u restoranu: oko 4–5 evra

  • ulična hrana: često još jeftinija, uz širok izbor jela

Zahvaljujući razvijenoj uličnoj gastronomiji, svakodnevna ishrana može biti veoma jeftina, ali i raznovrsna.

Prevoz i usluge: minimalni troškovi

Prevoz i svakodnevne usluge takođe su znatno jeftiniji nego u Evropi:

  • taksi vožnja: oko 3–4 evra

  • mesečni troškovi masaža: oko 20–30 evra nedeljno

  • rekreativne aktivnosti (teretana, sport, izleti): 20–30 evra nedeljno

Zbog niskih cena, mnogi stranci koriste taksi ili aplikacije za prevoz umesto sopstvenog vozila, što dodatno smanjuje troškove.

Koliko košta život mesečno?

Ukupni mesečni troškovi života u Vijetnamu značajno variraju u zavisnosti od stila života.

Za osnovni komfor, mnogi stranci navode da je moguće živeti sa budžetom od oko 600 do 1.000 evra mesečno, uključujući stan, hranu i prevoz.

Za viši standard, sa modernijim stanom i većom potrošnjom, troškovi se kreću od 1.000 do 1.500 evra mesečno.

Zašto ljudi biraju Vijetnam?

Glavni razlozi za sve veću popularnost Vijetnama među strancima su:

  • znatno niži troškovi života nego u Evropi

  • dobra infrastruktura za digitalne nomade

  • stabilna ponuda stanova i usluga

  • blizina mora i prijatna klima u mnogim regionima

  • mogućnost visokog kvaliteta života uz manji budžet

Zaključak

Vijetnam se sve više pozicionira kao globalna destinacija za ljude koji žele da smanje troškove života bez velikih kompromisa u kvalitetu svakodnevice.

Kombinacija niskih cena stanovanja, jeftine hrane i dostupnih usluga čini ga jednom od najkonkurentnijih zemalja za dugoročni boravak stranaca.

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