Stanarina 170 evra, ručak 1 € - ljudi se masovno sele na ovu destinaciju

Glavni razlog za to su izuzetno niski troškovi svakodnevnog života u poređenju sa Evropom i mnogim drugim delovima sveta.

Prema međunarodnim istraživanjima o kvalitetu života stranaca, Vijetnam se više puta našao na listi najpovoljnijih destinacija, pre svega zbog kombinacije niskih cena stanovanja, hrane i usluga.

Stanovanje: od 150 evra mesečno

Jedan od najvećih troškova u većini zemalja - stanarina - u Vijetnamu je znatno niža nego u Evropi.

U zavisnosti od grada i lokacije, stanovi se mogu naći već od oko 150 funti (oko 170 evra) mesečno za osnovni smeštaj.

U većim i popularnijim gradovima poput Da Nanga ili Ho Ši Mina, moderniji stanovi sa dodatnim sadržajima (poput bazena ili teretane) koštaju više, ali i dalje ostaju pristupačni u poređenju sa evropskim standardima, često između 300 i 600 evra mesečno.

Hrana: obrok i za 1 evro

Troškovi hrane jedan su od glavnih razloga zašto mnogi stranci biraju život u Vijetnamu.

lokalni obrok: oko 1–1,2 evra

zapadnjački obrok u restoranu: oko 4–5 evra

ulična hrana: često još jeftinija, uz širok izbor jela

Zahvaljujući razvijenoj uličnoj gastronomiji, svakodnevna ishrana može biti veoma jeftina, ali i raznovrsna.

Prevoz i usluge: minimalni troškovi

Prevoz i svakodnevne usluge takođe su znatno jeftiniji nego u Evropi:

taksi vožnja: oko 3–4 evra

mesečni troškovi masaža: oko 20–30 evra nedeljno

rekreativne aktivnosti (teretana, sport, izleti): 20–30 evra nedeljno

Zbog niskih cena, mnogi stranci koriste taksi ili aplikacije za prevoz umesto sopstvenog vozila, što dodatno smanjuje troškove.

Koliko košta život mesečno?

Ukupni mesečni troškovi života u Vijetnamu značajno variraju u zavisnosti od stila života.

Za osnovni komfor, mnogi stranci navode da je moguće živeti sa budžetom od oko 600 do 1.000 evra mesečno, uključujući stan, hranu i prevoz.

Za viši standard, sa modernijim stanom i većom potrošnjom, troškovi se kreću od 1.000 do 1.500 evra mesečno.

Zašto ljudi biraju Vijetnam?

Glavni razlozi za sve veću popularnost Vijetnama među strancima su:

znatno niži troškovi života nego u Evropi

dobra infrastruktura za digitalne nomade

stabilna ponuda stanova i usluga

blizina mora i prijatna klima u mnogim regionima

mogućnost visokog kvaliteta života uz manji budžet

Zaključak

Vijetnam se sve više pozicionira kao globalna destinacija za ljude koji žele da smanje troškove života bez velikih kompromisa u kvalitetu svakodnevice.

Kombinacija niskih cena stanovanja, jeftine hrane i dostupnih usluga čini ga jednom od najkonkurentnijih zemalja za dugoročni boravak stranaca.

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