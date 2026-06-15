Stanarina 170 evra, ručak 1 € - ljudi se masovno sele na ovu destinaciju

Glavni razlog za to su izuzetno niski troškovi svakodnevnog života u poređenju sa Evropom i mnogim drugim delovima sveta.
Prema međunarodnim istraživanjima o kvalitetu života stranaca, Vijetnam se više puta našao na listi najpovoljnijih destinacija, pre svega zbog kombinacije niskih cena stanovanja, hrane i usluga.
Stanovanje: od 150 evra mesečno
Jedan od najvećih troškova u većini zemalja - stanarina - u Vijetnamu je znatno niža nego u Evropi.
U zavisnosti od grada i lokacije, stanovi se mogu naći već od oko 150 funti (oko 170 evra) mesečno za osnovni smeštaj.
U većim i popularnijim gradovima poput Da Nanga ili Ho Ši Mina, moderniji stanovi sa dodatnim sadržajima (poput bazena ili teretane) koštaju više, ali i dalje ostaju pristupačni u poređenju sa evropskim standardima, često između 300 i 600 evra mesečno.
Hrana: obrok i za 1 evro
Troškovi hrane jedan su od glavnih razloga zašto mnogi stranci biraju život u Vijetnamu.
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lokalni obrok: oko 1–1,2 evra
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zapadnjački obrok u restoranu: oko 4–5 evra
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ulična hrana: često još jeftinija, uz širok izbor jela
Zahvaljujući razvijenoj uličnoj gastronomiji, svakodnevna ishrana može biti veoma jeftina, ali i raznovrsna.
Prevoz i usluge: minimalni troškovi
Prevoz i svakodnevne usluge takođe su znatno jeftiniji nego u Evropi:
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taksi vožnja: oko 3–4 evra
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mesečni troškovi masaža: oko 20–30 evra nedeljno
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rekreativne aktivnosti (teretana, sport, izleti): 20–30 evra nedeljno
Zbog niskih cena, mnogi stranci koriste taksi ili aplikacije za prevoz umesto sopstvenog vozila, što dodatno smanjuje troškove.
Koliko košta život mesečno?
Ukupni mesečni troškovi života u Vijetnamu značajno variraju u zavisnosti od stila života.
Za osnovni komfor, mnogi stranci navode da je moguće živeti sa budžetom od oko 600 do 1.000 evra mesečno, uključujući stan, hranu i prevoz.
Za viši standard, sa modernijim stanom i većom potrošnjom, troškovi se kreću od 1.000 do 1.500 evra mesečno.
Zašto ljudi biraju Vijetnam?
Glavni razlozi za sve veću popularnost Vijetnama među strancima su:
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znatno niži troškovi života nego u Evropi
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dobra infrastruktura za digitalne nomade
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stabilna ponuda stanova i usluga
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blizina mora i prijatna klima u mnogim regionima
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mogućnost visokog kvaliteta života uz manji budžet
Zaključak
Vijetnam se sve više pozicionira kao globalna destinacija za ljude koji žele da smanje troškove života bez velikih kompromisa u kvalitetu svakodnevice.
Kombinacija niskih cena stanovanja, jeftine hrane i dostupnih usluga čini ga jednom od najkonkurentnijih zemalja za dugoročni boravak stranaca.
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