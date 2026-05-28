Dara otkrila destinaciju gde kafa, pivo i ležaljke koštaju oko 1 evro (VIDEO)

Dok cene letovanja u Evropi nastavljaju da rastu, sve više turista traži destinacije na kojima mogu da provedu odmor bez ogromnih troškova

Autor:  Nina Stojanović
28.05.2026.09:11
Među njima se poslednjih meseci posebno izdvaja Vijetnam, koji mnogi opisuju kao novu hit destinaciju za povoljan luksuz.

Srpska tiktokerka otkrila „skriveni biser“ Azije

Srpska tiktokerka Dara Milović, poznata po sadržaju o putovanjima i praktičnim savetima za turiste, u jednom od svojih videa opisala je Vijetnam kao „skriveni biser“ jugoistočne Azije i destinaciju koja podseća na Tajland pre masovnog turizma.

Kako tvrdi, upravo zbog kombinacije egzotike, luksuza i veoma niskih cena interesovanje za ovu zemlju moglo bi naglo da poraste.

Kafa, pivo i hrana po jedan evro

Prema njenim navodima, troškovi u Vijetnamu daleko su niži nego u većini evropskih letovališta.

Ležaljke na plaži, kafa, pivo i obroci ulične hrane često koštaju oko jednog evra, dok egzotično voće može da se kupi za manje od jednog evra.

Glavno jelo u restoranu košta oko pet evra, a desert oko dva evra.

Posebno je istakla i cenu smeštaja, pa noćenje sa doručkom u luksuznim rizortima može da se pronađe za oko 40 evra po osobi.

„U Evropi za kafu i ležaljku često platite više nego što ovde potrošite za pola dana uživanja“ - navela je Dara u svom videu.

Dnevni budžet svega 10 do 15 evra

Kako objašnjava, za hranu, piće i uživanje na plaži u Vijetnamu dnevno je dovoljno između 10 i 15 evra.

Zbog toga ovu destinaciju mnogi vide kao odličnu alternativu popularnim letovalištima u Evropi, gde su cene poslednjih godina značajno porasle.

Plaže, priroda i lokalna kuhinja

Pored povoljnih cena, Vijetnam nudi i brojne turističke atrakcije.

Među najpopularnijim destinacijama izdvajaju se ostrvo Phu Quoc i grad Da Nang, poznati po dugim peščanim plažama i luksuznim rizortima.

Turisti sve češće obilaze i zaliv Ha Long, stari grad Hoi An i pirinčane terase na severu zemlje.

Veliku pažnju privlači i lokalna kuhinja, posebno tradicionalna pho supa, sveže rolnice i poznata vijetnamska kafa sa kondenzovanim mlekom, piše Dnevno.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

BTC BTC 63.789,00 €
ETH ETH 1.733,83 €
LTC LTC 44,49 €
DOT DOT 1,06 €
BCH BCH 288,02 €
LINK LINK 7,82 €
BNB BNB 554,32 €
XMR XMR 336,23 €
