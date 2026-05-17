Kako je naveo, ova suma biće stavljena na raspolaganje holandskim ribarima kako bi se nadoknadile veće cene goriva izazvane ratom na Bliskom istoku, preneo je Nl tajms.

Novac najvećim delom dolazi iz evropskog fonda prvobitno namenjenog održivosti u ribarskoj industriji. Ta sredstva čine 70 procenata, dok holandska vlada doprinosi sa preostalih 30 procenata za novčanu nadoknadu ribarima, prenosi Telegraf biznis.

Oni će dobiti nadoknadu za povećane operativne troškove od kraja februara.

Iznos koji svaka kompanija za ribarstvo dobija variraće, a ministar Erkens će se konsultovati sa sektorom o najboljem načinu za osmišljavanje programa.

Neki ribari nisu isplovili zbog visokih cena goriva, a pravila fonda ne dozvoljavaju nadoknadu za prihod izgubljen iz tog razloga.

Brisel je sredinom aprila objavio da bi fond održivosti mogao da se koristi za nadoknadu visokih cena goriva. Prošlog meseca, Erkens je već najavio dodatni fond za održivost ribarske flote, zajedno sa dopunskim merama za smanjenje cena energenata.

Taj fond uključuje 25 miliona evra za preduzetnike koji love škampe ili ribe pljosnatice. Za ribare koji love školjke, izdvojeno je 10 miliona evra koji će biti raspoređeni tokom tri godine.

