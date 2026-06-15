Na Fejsbuk stranici objavljeno je upozorenje nakon iskustva jedne putnice koja se trenutno nalazi na lečenju u Grčkoj. Kako se navodi u objavi, njeno putno osiguranje navodno je tražilo dokaz o prelasku granice, a problem je nastao jer u pasošu nisu bili evidentirani pečati sa graničnih prelaza.

Prema navodima iz objave, pojedine osiguravajuće kuće u određenim situacijama mogu da zahtevaju dokaz o ulasku i izlasku iz zemlje kako bi potvrdile period boravka u inostranstvu i pravo na korišćenje putnog osiguranja.

"Nije reč o individualnom slučaju ili različitim iskustvima, procedura je jasna i u ozbiljnijim situacijama osiguranje može odbiti pokriće ako ne postoji dokaz o ulasku i izlasku iz zemlje", navodi se u objavi na stranici Grčka Info.

Zbog toga administratori stranice savetuju putnicima da prilikom prelaska granice provere da li su im granični službenici uneli pečat u pasoš, kako bi izbegli eventualne komplikacije tokom putovanja.

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U konkretnom slučaju, kako se navodi, problem je na kraju rešen zahvaljujući elektronskoj prijavi gosta prilikom ulaska u smeštaj, ali se putnicima preporučuje dodatni oprez i provera svih putnih dokumenata.

EES sistem menja način evidencije putnika

Upozorenje dolazi u trenutku kada Evropska unija postepeno uvodi novi Sistem ulaska i izlaska (EES – Entry/Exit System), koji digitalno registruje prelazak granica putnika koji nisu državljani zemalja članica EU.

Sa širenjem primene ovog sistema, fizički pečati u pasošu postaju manje zastupljeni, dok elektronska evidencija preuzima glavnu ulogu u praćenju ulazaka i izlazaka iz Šengen zone.

Zbog toga stručnjaci savetuju putnicima da čuvaju svu dokumentaciju vezanu za putovanje, uključujući rezervacije smeštaja, potvrde o prijavi i druge dokaze o boravku, jer će elektronski tragovi sve više zamenjivati tradicionalne pečate u pasošima.

Iako novi sistem treba da pojednostavi kontrolu granica, putnicima se savetuje da i dalje obrate pažnju na dokumentaciju kako bi izbegli eventualne probleme sa osiguranjem ili dokazivanjem datuma ulaska i izlaska iz zemlje.

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