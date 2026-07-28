U Nei Poriju, poznatom letovalištu na obali Egejskog mora, posetioci mogu da uživaju u kompletnom plažnom paketu za svega šest evra.

Za tu cenu turisti dobijaju ležaljku, osvežavajući frape, krofnu i flašicu vode - ponudu koja je mnogima pravo iznenađenje u vremenu kada na pojedinim destinacijama samo kafa ili iznajmljivanje ležaljke mogu da koštaju nekoliko evra.

Nei Pori je godinama omiljen među turistima sa Balkana, posebno porodicama sa decom, zbog široke peščane plaže, plitkog mora i pristupačnijih cena u odnosu na neka popularnija grčka letovališta.

Turisti koji su podelili iskustva sa odmora navode da su upravo cene jedan od razloga zbog kojih se vraćaju. Pored plažnih sadržaja, povoljnije su i cene hrane, pića i smeštaja, što ovo mesto čini privlačnim za one koji žele letovanje bez velikog udara na budžet.

Dok se u nekim turističkim centrima za dve ležaljke i suncobran plaća i više desetina evra, Nei Pori pokazuje da letovanje u Grčkoj još može da bude dostupno, objavila je Grčka.info

Za mnoge putnike, posebno porodice, upravo ovakve ponude postaju presudan faktor pri izboru destinacije - jer osim lepog mora i plaže, sve važniju ulogu ima i pitanje koliko će odmor koštati.

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