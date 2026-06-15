Kompanija Nord Stream 2 AG, operater gasovoda Severni tok 2, podnela je tužbu Evropskom sudu pravde osporavajući odluku Evropske unije kojom se postepeno ukida uvoz ruskog gasa na evropsko tržište.

Ovim potezom jedan od najznačajnijih energetskih sporova poslednjih godina dobija novu pravnu dimenziju, dok evropske zemlje nastavljaju proces smanjenja zavisnosti od ruskih energenata, piše Tanjug.

Tužba protiv odluke Evropske unije

Kako je saopštila kompanija Nord Stream 2 AG, tužba je podneta protiv Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, uz zahtev da se poništi odluka kojom se uvode ograničenja i zabrane uvoza ruskog gasa.

Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na sajtu Evropskog suda pravde.

Prema navodima kompanije, u tužbi je istaknuto šest navodnih kršenja evropskih propisa za koja smatraju da su sadržana u novoj odluci EU.

EU nastavlja sa zabranom ruskog gasa

Evropska unija poslednjih godina intenzivno radi na smanjenju energetske zavisnosti od Rusije.

Zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila ove godine, dok su usvojeni i planovi za potpuno ukidanje preostalih isporuka.

Prema odluci Saveta Evropske unije, potpuna zabrana uvoza ruskog LNG-a trebalo bi da stupi na snagu 1. januara 2027. godine.

Istovremeno, zabrana uvoza gasa putem gasovoda predviđena je od 30. septembra 2027. godine, dok postojeći kratkoročni ugovori moraju biti okončani tokom 2026. godine.

Šta znači spor za evropsko tržište energije?

Iako pravni postupak može trajati godinama, analitičari ocenjuju da slučaj pokazuje koliko je pitanje energetike i dalje jedno od najvažnijih ekonomskih tema u Evropi.

Evropske države poslednjih godina ulažu milijarde evra u alternativne izvore snabdevanja, LNG terminale i nove energetske projekte kako bi nadomestile ruski gas koji je decenijama imao značajnu ulogu u evropskom energetskom sistemu.

Istovremeno, industrija pažljivo prati razvoj događaja, jer cene energije ostaju jedan od ključnih faktora konkurentnosti evropske privrede.

Energetika ostaje jedno od najvećih ekonomskih pitanja

Spor između operatera Severnog toka 2 i institucija Evropske unije dolazi u trenutku kada se evropsko tržište i dalje prilagođava novim energetskim okolnostima.

Za građane i privredu pitanje snabdevanja gasom nije samo politička tema. Ono direktno utiče na cene grejanja, troškove proizvodnje, inflaciju i ukupnu ekonomsku stabilnost.

Zbog toga će odluke evropskih institucija, ali i eventualne presude Evropskog suda pravde, biti pažljivo praćene ne samo u energetskom sektoru već i među investitorima širom kontinenta.

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