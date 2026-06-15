Stanovnik Baden-Virtemberga namerno je prestao da plaća obaveznu nemačku televizijsku i radio taksu (Rundfunkbeitrag), a ova odluka ga je dovela u bizaran administrativni splet kakav je bez presedana u istoriji lokalnog pravosuđa.

Građanin Valter S. iz okruga Beblingen, koji je prestao da plaća obaveznu taksu u aprilu 2023. godine, trebalo je da dobije opomenu od nekoliko stotina evra na osnovu svog stvarnog duga. Umesto toga, na adresu nadležnog opštinskog suda poslat je zvanični zahtev za izvršenje sa astronomskim iznosom od milion evra, što je u trenutku šokiralo javnost, piše magazin Feniks.

Valter S. je stvarno dugovao samo oko 600 evra, ali je nalog za izvršenje poslat sudu sadržao precizan zahtev za naplatu čak 1.042.026,00 evra. Služba za naplatu, koja ovaj posao obavlja u ime javnog emitera Südwestrundfunk (SWR) iz Štutgarta, potvrdila je autentičnost dokumenta i priznala da je u pitanju "glupa nesreća".

Centralna kancelarija u Kelnu naglasila je da u ovom slučaju nije bilo greške u kompjuterskom sistemu ili bazi podataka, već da je iza svega isključivo ljudski faktor.

Kako je došlo do iznosa od milion evra?

Bizaran slučaj javno su razotkrili aktivisti koji se protive obaveznom plaćanju televizijske i radio takse, ističući da je slanje takvih dokumenata opasno jer ugrožava samu egzistenciju građana i stvara ogroman psihološki pritisak.

U spornom dokumentu, koji je sastavljen u Kelnu, doslovno je pisalo: "Potraživanje u iznosu od 1.042.026,00 evra postoji u celosti".

Nakon što je priča stigla do medija, stiglo je zvanično saopštenje od rukovodstva SWR-a u Štutgartu, prožeto dubokim žaljenjem zbog nastalih neprijatnosti. Nikos Zele, šef odeljenja unutar SWR-a, otvoreno je priznao da navedeni iznos nema nikakve veze sa stvarnim stanjem duga i da je reč o kardinalnoj administrativnoj grešci.

Denis Sponholc, portparol službe za naplatu, dodao je da se unutar nadležnog odeljenja sprovodi interna istraga kako bi se tačno rekonstruisalo kako je zaposleni uspeo da unese toliko nula u konačni nalog.

Šta se dešava kada ignorišete plaćanje takse za televizijsku i radio licencu? Iako se ovaj slučaj pokazao kao ogromna greška, važno je znati da ignorisanje obaveza prema javnom servisu u Nemačkoj pokreće rigorozan i zakonski strogo definisan proces.

Sistem naplate se razvija kroz pet ključnih faza koje povlače ozbiljne finansijske i pravne posledice: Opomena i naknada za zakasnelo plaćanje: Ako propustite rok za plaćanje, prvo dobijate opomenu, kojoj se odmah naplaćuje zakonski propisana naknada za zakasnelo plaćanje od najmanje osam evra.

Zvanična odluka o utvrđivanju duga (Festsetzungsbescheid): Ako ignorišete podsetnik, služba šalje zvaničnu odluku. Ovaj dokument je zvanični administrativni akt i služi kao pravni osnov za pokretanje naknadne prinudne izvršenja. Upozorenje i predaja organima za izvršenje: Ako dug ostane neplaćen, sledi poslednje upozorenje.

Nakon ovog koraka, potraživanja se predaju carinskim ili sudskim izvršiteljima, što stvara ogromne dodatne troškove. Prinudno izvršenje i zaplena: Sa pravno važećom izvršnom titulom, službenici imaju zakonsko pravo da direktno zaplene vašu imovinu. To uključuje blokiranje bankovnih računa, zaplenu dela plate vašeg poslodavca ili zaplenu vrednih stvari u vašem domu.

Upis u registar dužnika i pritvor: U ekstremnim slučajevima dužeg odbijanja, sud može naložiti prijavu imovine. Odbijanje ove prijave dovodi do negativnog upisa u registar Schufa, a sud može odrediti i pritvor radi hapšenja (Erzwingungshaft). Za Valtera S., ova neverovatna greška ne znači oslobađanje od obaveza.

SWR nastavlja da naplaćuje svoj stvarni dug od 600 evra. Pokazivanje dobre volje ili otpis duga su u ovom slučaju potpuno isključeni zakonom, jer ugovor o državnom emitovanju ne dozvoljava nikakvu vrstu sporazuma ili ustupka.

Kancelarija u Kelnu kaže da je sam osnovni dug pravno validan i potpuno čist, tako da će neplatiša iz Beblingena morati da izmiri svoj stvarni dug do poslednjeg centa, ali ovog puta bez bonusa od milion dolara.

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