Iako su prvi meseci godine obećavali rekordnu sezonu, neizvesnost izazvana sukobima, rast cena goriva i poskupljenje avionskog prevoza promenili su planove mnogih putnika.



Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić kaže da je srpska turistička privreda početkom godine beležila izuzetno dobre rezultate i rast interesovanja za putovanja u odnosu na prethodnu godinu.



"Do kraja februara imali smo odlične rezultate i statistički rast od oko 15 odsto u odnosu na prošlu godinu. Međutim, početak rata na Bliskom istoku promenio je situaciju. Pojavili su se problemi sa realizacijom putovanja za ljude koji su se već nalazili na tim destinacijama, medijska pažnja bila je usmerena na sukobe i sve to je dovelo do velikog pada interesovanja građana za putovanja", rekao je Seničić.



Prema njegovim rečima, mart i april bili su među najizazovnijim mesecima za turistički sektor još od perioda pandemije koronavirusa.



"Ta dva meseca su nas po interesovanju građana podsetila na vreme korone. Relativno mali broj ljudi se uopšte raspitivao za letovanja i destinacije za odmor. Ljudi su jednostavno čekali da vide kako će se situacija razvijati", objasnio je on.



Ipak, kako se približava leto, interesovanje za putovanja polako se vraća. Lepše vreme, početak sezone i tradicionalna navika građana Srbije da letnji odmor provode na moru doprineli su oporavku tržišta.



"Već u maju primećujemo rast interesovanja. Počele su uplate aranžmana, autobusi za Grčku su već krenuli, a ljudi ponovo razmišljaju o godišnjim odmorima. Sezona jeste krenula sporije nego što smo očekivali, ali verujem da će se tokom leta situacija dodatno popraviti", naveo je Seničić.



Kako je rat na Bliskom istoku izazvao zabrinutost među turistima, Seničić smatra da je deo straha neopravdan, posebno kada je reč o pojedinim popularnim destinacijama.



„Turska, Egipat i Kipar geografski jesu bliži regionu sukoba, ali objektivni razlozi za zabrinutost ne postoje. Na Kipru trenutno boravi više od 50.000 stranih turista iz celog sveta. Slična situacija je i u Turskoj. Kada govorimo o Egiptu, zanimljivo je da je Gaza godinama uz samu granicu te zemlje, pa to ranije nije predstavljalo prepreku za odlazak turista. Danas je sukob na drugoj strani Sinajskog poluostrva, a strah je veći nego ranije“, rekao je on, prenosi Euronews.



Osim psihološkog efekta koji ratna dešavanja imaju na putnike, turistički sektor suočava se i sa konkretnim ekonomskim posledicama. Rast cena goriva na svetskom tržištu značajno je povećao troškove avio-prevoza, što se direktno odrazilo na cenu turističkih aranžmana.



„Kada smo ugovarali čarter letove, cena goriva bila je oko 800 dolara po toni. Danas je ta cena gotovo dvostruko veća. To utiče na ukupnu cenu putovanja, naročito kada su u pitanju avionski aranžmani“, istakao je Seničić.



Najveća poskupljenja zabeležena su upravo kod destinacija do kojih se putuje avionom, a putnici koji su aranžmane rezervisali ranije mogu biti suočeni i sa dodatnim troškovima za gorivo.



„Zakonom je predviđena mogućnost korekcije cene aranžmana zbog rasta troškova goriva. Ako poskupljenje ne prelazi osam odsto ukupne cene aranžmana, putnik nema pravo na povraćaj novca ukoliko odustane. Ukoliko je poskupljenje veće od toga, može da raskine ugovor bez dodatnih troškova“, objasnio je Seničić.



Uprkos poskupljenjima, među građanima Srbije i dalje dominiraju tradicionalne destinacije. Grčka ostaje apsolutni favorit, a očekuje se da će ove godine tu zemlju posetiti više od milion turista iz Srbije. Veliko interesovanje vlada i za Crnu Goru, Tursku i Egipat, dok poslednjih godina raste popularnost Tunisa.



„Grčka i dalje nudi možda najbolji odnos cene i kvaliteta. I dalje možete pronaći aranžmane za deset dana boravka sa prevozom po veoma pristupačnim cenama. Upravo zato veliki broj ljudi bira predsezonu i postsezonu, kada su cene niže nego u julu i avgustu“, rekao je direktor YUTA.



Kada je reč o navikama putnika, primećuje se i promena u dužini odmora. Umesto nekada standardnih dve nedelje, sve više građana bira kraće aranžmane od sedam do deset dana, bilo zbog budžeta ili želje da više puta tokom godine otputuju na kraće odmore.



Pored inostranih destinacija, nastavlja da raste i interesovanje za domaći turizam. Planinski centri poput Zlatibora, Tare, Zlatara i Divčibara, kao i banje širom Srbije, beleže sve veći broj gostiju.



„Ove godine imamo rast domaćih turista od oko pet odsto. Ulaganja u turističku infrastrukturu poslednjih godina dala su rezultate i Srbija danas ima mnogo kvalitetniju ponudu nego ranije“, naveo je Seničić.



Iako je turistička sezona započela sporije od očekivanja, u turističkoj privredi veruju da će se najveći deo građana ipak odlučiti za letovanje. Dosadašnje iskustvo pokazuje da građani Srbije teško odustaju od odlaska na more, čak i u godinama obeleženim krizama, poskupljenjima i globalnim neizvesnostima.



