Reč je o ekskluzivnom "plutajućem hotelu" vrednom više od 400 miliona evra, koji je izgradilo italijansko brodogradilište Fincantieri.

Za razliku od klasičnih kruzera koji primaju nekoliko hiljada putnika, ovaj brod može da ugosti svega oko 190 gostiju, uz gotovo isti broj članova posade, čime se svakom putniku pruža potpuno personalizovana usluga.

Luksuzni kruzer stigao na Jadran

Prvi putnici ukrcali su se 21. juna u blizini Venecije, nakon čega je luksuzni brod posetio Opatiju i Šibenik. Plovidba se nastavlja ka Vodicama, Korčuli i Dubrovniku, dok je u planu i dolazak u Portonovi u Crnoj Gori.

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Kruzer je dug 207 metara i raspolaže sa 95 luksuznih apartmana, dizajniranih po standardima hotela sa pet zvezdica.

Apartman od skoro 930 kvadrata

Najveću pažnju privlači ekskluzivni Funnel Suite, najveći i najluksuzniji apartman na brodu, piše Fiuman.hr.

Smešten je na vrhu jahte i prostire se na gotovo 930 kvadratnih metara raspoređenih na četiri nivoa. Gostima su na raspolaganju tri spavaće sobe, privatni velnes centar, bazen, teretana na otvorenom i terasa sa panoramskim pogledom od 280 stepeni na more.

Za sedmodnevno krstarenje Jadranom u ovom apartmanu potrebno je izdvojiti oko 300.000 evra, čime se svrstava među najskuplje smeštaje na svetu.

Nova era luksuznih putovanja

Projekat predstavlja ulazak hotelskog brenda "Four Seasons" u svet luksuznih krstarenja. Cilj je da iskustvo vrhunskih hotela prenese na more i ponudi potpuno novi koncept odmora, sa znatno manjim brojem gostiju, privatnijom atmosferom i vrhunskom uslugom.

Dolazak ovog luksuznog kruzera na Jadran potvrđuje da region postaje sve atraktivnija destinacija za najbogatije putnike iz celog sveta.

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