Jedna od ponuda koja je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nudi poludnevni najam luksuzne jahte u trajanju od šest sati za 1.200 evra, a cena važi za grupu od 20 do 25 osoba.

Kada se trošak podeli na maksimalan broj putnika, izlazak na jahtu košta svega oko 48 do 60 evra po osobi, što ovakvu ponudu čini znatno pristupačnijom nego što mnogi očekuju.

U cenu nisu uključeni samo brod i gorivo, već i skiper, posada, organizovan bife sa ribljim, mesnim i vegetarijanskim specijalitetima sa roštilja, kao i neograničeno alkoholno i bezalkoholno piće iz otvorenog minibara, uz piće dobrodošlice odmah po ukrcavanju, piše Telegraf.

Takav "all inclusive" koncept postaje sve popularniji među većim društvima, kompanijama koje organizuju tim bildinge, kao i za momačke i devojačke večeri, jer nema dodatnih troškova za ketering ili organizaciju.

Program najčešće uključuje obilazak obale, kupanje u skrivenim uvalama, pristajanje u manjim lukama i celodnevno druženje na moru.

Prema aktuelnim ponudama čarter kompanija na hrvatskom primorju, cene poludnevnih privatnih tura za grupe do 20 osoba kreću se od oko 1.200 evra, dok veći brodovi za 40 do 50 gostiju koštaju oko 2.200 evra za šest sati, u zavisnosti od veličine plovila i sadržaja koji su uključeni u cenu.

Turistički radnici ističu da putnici danas sve manje traže samo prevoz morem, a sve više kompletan doživljaj – fotografije za društvene mreže, privatnost, dobru hranu i jednostavnu organizaciju. Upravo zbog toga ovakav vid luksuznog odmora postaje jedan od najtraženijih proizvoda na Jadranu tokom letnje sezone.



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