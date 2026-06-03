Prema najnovijem istraživanju indeksa sreće za 2026. godinu, Kopenhagen i Helsinki predvode listu najsrećnijih gradova, dok je Ljubljana lider u regionu.
Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:
- Stanovništvo
- Lokalna vlast
- Ekologija
- Ekonomski parametri
- Medicinska nega
- Saobraćajna povezanost i mobilnost
Vodeće svetske metropole po stepenu zadovoljstva
Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.
Pozicija država u regionu i širem okruženju
Za razliku od Srbije, zemlje u susedstvu beleže zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto. Uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste, piše B92.
Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.
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