Prema najnovijem istraživanju indeksa sreće za 2026. godinu, Kopenhagen i Helsinki predvode listu najsrećnijih gradova, dok je Ljubljana lider u regionu.



Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:

Stanovništvo





Lokalna vlast





Ekologija





Ekonomski parametri





Medicinska nega





Saobraćajna povezanost i mobilnost

Vodeće svetske metropole po stepenu zadovoljstva

Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.

Pozicija država u regionu i širem okruženju

Za razliku od Srbije, zemlje u susedstvu beleže zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto. Uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste, piše B92.



Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.



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