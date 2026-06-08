Prema podacima Instituta, u prvom kvartalu godine u Nemačkoj je bilo zaposleno 45,64 miliona ljudi, što je za 160 hiljada manje nego u istom periodu prošle godine, a interesantno da je uprkos tome, ukupna količina rada ostala gotovo nepromenjena i iznosila je 15,7 milijardi sati.

IAB navodi da se struktura zaposlenosti menja, a da se manji broj zaposlenih sa punim radnim vremenom nadoknađuje većim angažovanjem radnika zaposlenih sa nepunim radnim vremenom.



Zbog toga je udeo zaposlenih sa nepunim radnim vremenom porastao za 0,4 procentna poena i dostigao 40,1 odsto. To je prvi put da je u prvom tromesečju godine premašena granica od 40 odsto.



Prosečno radno vreme zaposlenih sa nepunim radnim vremenom povećalo se za 0,3 sata nedeljno, na 18,88 sati, dok je radno vreme zaposlenih sa punim radnim vremenom ostalo nepromenjeno i iznosilo je 38,15 sati nedeljno.

Manje bolovanja pomoglo da se održi ukupna količina rada

Prosečan broj odrađenih sati po zaposlenoj osobi porastao je za 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.



Institut ističe da je tome doprineo i pad broja bolovanja. Udeo izostanaka sa posla zbog bolesti smanjen je sa 6,5 odsto prošle godine na 6,1 odsto u prvom tromesečju 2026, prenosi Index.hr.



Zahvaljujući većem broju odrađenih sati i manjem broju bolovanja, kvalitet rada nemačke privrede ostao je stabilan uprkos padu zaposlenosti.

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