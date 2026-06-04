Kraj višesatnog čekanja - Grčka uvodi važno olakšanje na granicama tokom leta

Od 1. juna do početka septembra na grčkim granicama primenjuje se važno olakšanje koje bi trebalo da spreči stvaranje ogromnih gužvi. Naime, u slučajevima povećanog priliva putnika i dugih kolona, primena EES sistema može privremeno da bude obustavljena kako bi se ubrzao prolazak preko granice. Takođe, najavljeno je da će se registracija putnika uglavnom obavljati tokom noćnih sati.

To praktično znači da će se, ukoliko se na graničnim prelazima stvore velike gužve, privremeno primenjivati klasična kontrola pasoša na koju su putnici godinama navikli, piše Kamatica.

Tokom prethodnog vikenda mnogi turisti suočili su se sa dugim čekanjima upravo zato što olakšice još nisu bile na snazi. Međutim, od ponedeljka je situacija znatno povoljnija za putnike iz Srbije koji putuju ka Grčkoj.

"Granice su u ovo doba godine zatrpane sa velikim brojem putnika iz cele Evrope, a ne samo iz Srbije. Nama je bitno što smo uspeli da obezbedimo da od ponedeljka, 1. juna, neće biti registracije na graničnim prelazima u Grčkoj ako se stvore velike gužve. Prethodnog vikenda bile su velike gužve jer još uvek nije bio 1. jun, a od juče je situacija znatno bolja. Mi smo u turističkoj privredi dogovorili i da pojedine autobuske ture pomerimo kako bismo smanjili gružve", objasnio je Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije i dodao:

"Veliki broj putnika ide i ove godine za Grčku, a najvećim delom cirkuliše u tri meseca: jun, jul, avgust. Preporuka je da ljudi ne putuju vikendom jer je tada najveća frekvencija saobraćaja i veliki deo putnika iz evrope prolazi kroz našu zemlju na putu do Bugarske, Turske, Grčke. Sinoć i jutros sam dobio informacije da na Evzoniju nema gužve. Redovno pratite i kamere, AMSS pruža redovne informacije o stanjima. Spremite i uslove za putovanja, vodite šta nosite sa sobom od namirnica."

Putnici potvrđuju: prolazak je brži nego prethodnih dana

Da su promene već donele rezultate, potvrđuju i brojni putnici koji poslednjih dana dele svoja iskustva na društvenim mrežama i u popularnim Fejsbuk grupama posvećenim letovanju u Grčkoj.

"Jutros u 2 sata i 10 minuta samo bili autobusom na Evzoniju i sa kontrolom EES sistema prošli za samo 30 minuta", napisao je jedan član grupe Grčka info.

Pojedini turisti navode da su čekali nešto duže, ali da je prolazak granice ipak bio znatno brži jer se u trenucima većih gužvi odustajalo od registracije u sistemu.

"Čekali smo od 3.40 do 06.00, prethodne autobuse su krenuli da registruju u sistem, a kasnije su prestali. Mi smo prošli samo sa pasošem", napisala je jedna članica grupe.

Za hiljade građana Srbije koji narednih nedelja kreću put grčkog primorja, ova odluka mogla bi da znači kraj višesatnih zadržavanja na granicama i znatno bezbrižniji početak letovanja.

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