EUR EUR 117,06 117,41din 117,77
USD USD 100,57 100,87din 101,17
CAD CAD 72,63 72,85din 73,07
AUD AUD 72,03 72,25din 72,46
GBP GBP 135,41 135,82din 136,23
CHF CHF 127,88 128,27din 128,65
KURSNA LISTA

Turizam

Kraj višesatnog čekanja - Grčka uvodi važno olakšanje na granicama tokom leta

Poslednjih dana društvene mreže preplavili su dramatični snimci i fotografije kilometarskih kolona turista koji su krenuli ka Grčkoj, a višesatna čekanja na graničnim prelazima izazvala su nezadovoljstvo među putnicima. Ipak, za sve koji ovog leta planiraju odmor na omiljenim grčkim destinacijama stižu ohrabrujuće vesti.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.08:32
0
Kraj višesatnog čekanja - Grčka uvodi važno olakšanje na granicama tokom leta
Foto:Shutterstock
Kraj skupog rominga - minuti, poruke i internet bez dodatnih troškova
Foto: BalkansCat/Shutterstock
 Kraj skupog rominga - minuti, poruke i internet bez dodatnih troškova
Prethodna vest
Putujete u Republiku Srpsku - od danas važi važna promena na naplatnim stanicama
Foto: Shutterstock
 Putujete u Republiku Srpsku - od danas važi važna promena na naplatnim stanicama
Sledeća vest

 

Od 1. juna do početka septembra na grčkim granicama primenjuje se važno olakšanje koje bi trebalo da spreči stvaranje ogromnih gužvi. Naime, u slučajevima povećanog priliva putnika i dugih kolona, primena EES sistema može privremeno da bude obustavljena kako bi se ubrzao prolazak preko granice. Takođe, najavljeno je da će se registracija putnika uglavnom obavljati tokom noćnih sati.

To praktično znači da će se, ukoliko se na graničnim prelazima stvore velike gužve, privremeno primenjivati klasična kontrola pasoša na koju su putnici godinama navikli, piše Kamatica.

Tokom prethodnog vikenda mnogi turisti suočili su se sa dugim čekanjima upravo zato što olakšice još nisu bile na snazi. Međutim, od ponedeljka je situacija znatno povoljnija za putnike iz Srbije koji putuju ka Grčkoj.

"Granice su u ovo doba godine zatrpane sa velikim brojem putnika iz cele Evrope, a ne samo iz Srbije. Nama je bitno što smo uspeli da obezbedimo da od ponedeljka, 1. juna, neće biti registracije na graničnim prelazima u Grčkoj ako se stvore velike gužve. Prethodnog vikenda bile su velike gužve jer još uvek nije bio 1. jun, a od juče je situacija znatno bolja. Mi smo u turističkoj privredi dogovorili i da pojedine autobuske ture pomerimo kako bismo smanjili gružve", objasnio je Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije i dodao:

"Veliki broj putnika ide i ove godine za Grčku, a najvećim delom cirkuliše u tri meseca: jun, jul, avgust. Preporuka je da ljudi ne putuju vikendom jer je tada najveća frekvencija saobraćaja i veliki deo putnika iz evrope prolazi kroz našu zemlju na putu do Bugarske, Turske, Grčke. Sinoć i jutros sam dobio informacije da na Evzoniju nema gužve. Redovno pratite i kamere, AMSS pruža redovne informacije o stanjima. Spremite i uslove za putovanja, vodite šta nosite sa sobom od namirnica."

Putnici potvrđuju: prolazak je brži nego prethodnih dana

Da su promene već donele rezultate, potvrđuju i brojni putnici koji poslednjih dana dele svoja iskustva na društvenim mrežama i u popularnim Fejsbuk grupama posvećenim letovanju u Grčkoj.

"Jutros u 2 sata i 10 minuta samo bili autobusom na Evzoniju i sa kontrolom EES sistema prošli za samo 30 minuta", napisao je jedan član grupe Grčka info.

Pojedini turisti navode da su čekali nešto duže, ali da je prolazak granice ipak bio znatno brži jer se u trenucima većih gužvi odustajalo od registracije u sistemu.

"Čekali smo od 3.40 do 06.00, prethodne autobuse su krenuli da registruju u sistem, a kasnije su prestali. Mi smo prošli samo sa pasošem", napisala je jedna članica grupe.

Za hiljade građana Srbije koji narednih nedelja kreću put grčkog primorja, ova odluka mogla bi da znači kraj višesatnih zadržavanja na granicama i znatno bezbrižniji početak letovanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
put Grčka gužve

Povezane vesti

Za 388 evra možete na more - destinacija koja ozbiljno ugrožava Tursku
Foto:_pexels-dimi

Za 388 evra možete na more - destinacija koja ozbiljno ugrožava Tursku

14:03 | 0
Putujete u Grčku - koje namirnice smete da ponesete, a koje će vam biti oduzete na granici
Foto: Dragos Asaftei/Shutterstock

Putujete u Grčku - koje namirnice smete da ponesete, a koje će vam biti oduzete na granici

13:59 | 0
Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra
Foto: Shutterstock

Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra

12:35 | 0
Letovanje u Grčkoj za samo 200 evra - Seničić otkrio da li je kasno za jeftine aranžmane
Foto: Shutterstock

Letovanje u Grčkoj za samo 200 evra - Seničić otkrio da li je kasno za jeftine aranžmane

11:17 | 0
Prodaje se imanje uz more sa 10.000 m² - kamena kuća, maslinjaci i pogled koji osvaja na prvi pogled
Foto: Stratos Giannikos/Shutterstock

Prodaje se imanje uz more sa 10.000 m² - kamena kuća, maslinjaci i pogled koji osvaja na prvi pogled

09:45 | 0
Komentari (0)

Turizam

Ko kaže da je jeftino - na destinaciji koju vole Srbi, suncobrani i ležaljke idu do 368 evra
Foto: Domenichini Giuliano/Shutterstock

Ko kaže da je jeftino - na destinaciji koju vole Srbi, suncobrani i ležaljke idu do 368 evra

09:21 Turizam
Za 388 evra možete na more - destinacija koja ozbiljno ugrožava Tursku
Foto:_pexels-dimi

Za 388 evra možete na more - destinacija koja ozbiljno ugrožava Tursku

14:03 Turizam
Putujete u Grčku - koje namirnice smete da ponesete, a koje će vam biti oduzete na granici
Foto: Dragos Asaftei/Shutterstock

Putujete u Grčku - koje namirnice smete da ponesete, a koje će vam biti oduzete na granici

13:59 Turizam
Nova svetska rang-lista iznenadila mnoge - među najsrećnijim gradovima sveta našao se jedan sa Balkana
Foto: Shutterstock

Nova svetska rang-lista iznenadila mnoge - među najsrećnijim gradovima sveta našao se jedan sa Balkana

13:19 Turizam
Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra
Foto: Shutterstock

Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra

12:35 Turizam
Letovanje u Grčkoj za samo 200 evra - Seničić otkrio da li je kasno za jeftine aranžmane
Foto: Shutterstock

Letovanje u Grčkoj za samo 200 evra - Seničić otkrio da li je kasno za jeftine aranžmane

11:17 Turizam
Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara
Foto:Shutterstock

Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara

08:30 Turizam
Sezona u Hrvatskoj tek počinje, a za ležaljku ćete platiti čak 100 evra
Foto: Stefano Zaccaria/Shutterstock

Sezona u Hrvatskoj tek počinje, a za ležaljku ćete platiti čak 100 evra

08:27 Turizam
Turistička revolucija - digitalni identitet ulazi u hotele
Foto: Shutterstock

Turistička revolucija - digitalni identitet ulazi u hotele

19:58 Turizam
Prava putnika na udaru - sprema se najveća reforma u poslednjih 20 godina
Foto: Pamela Brick/Shutterstock

Prava putnika na udaru - sprema se najveća reforma u poslednjih 20 godina

15:42 Turizam

Najnovije

Najčitanije

12min

Mnogi prave istu grešku u Nemačkoj - jedna odluka može ugroziti vaš ostanak

22min

Tehnološki gigant reže troškove - otpušta deo zaposlenih, a ulaže u robotaksije

25min

Navike koje skraćuju vek trajanja vašeg vozila - kočenje levom nogom...

35min

Najbogatiji investitori menjaju strategiju - sve više novca završava u Evropi

1H

Mask na korak do istorije - postaje prvi svetski trilioner?

1D

Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti

23H

Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra

1D

Sve više mladih odlazi u penziju već sa 30 godina - generacija Z okreće leđa klasičnom poslu

20H

Mnogi pred penzijom imaju isti problem - može li da se dokupi radni staž i koliko to košta

21H

Crveno srpsko zlato u Americi je simbol luksuza - dok ga mi imamo u izobilju, oni plaćaju papreno

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,57 100,87 101,17
CAD CAD 72,63 72,85 73,07
AUD AUD 72,03 72,25 72,46
GBP GBP 135,41 135,82 136,23
CHF CHF 127,88 128,27 128,65

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 53.174,00 €
ETH ETH 1.500,10 €
LTC LTC 38,92 €
DOT DOT 0,91 €
BCH BCH 200,79 €
LINK LINK 6,89 €
BNB BNB 514,99 €
XMR XMR 307,47 €
Powered by CoinGecko API