Iako Turska i dalje važi za jednu od najjeftinijih opcija za all-inclusive letovanja, rast inflacije poslednjih godina povećao je troškove u mnogim njenim najpoznatijim turističkim centrima. Istovremeno, sve više turskih građana bira Grčku kao destinaciju za odmor, tražeći povoljnije cene i bolju vrednost za uložen novac. Odgovor na pitanje koja destinacija nudi bolju vrednost za novac više nije jednostavan kao prethodnih godina, prenosi Euronews Travel.



Turistički promet između dve susedne zemlje značajno je porastao, ali uglavnom u jednom smeru. Dok Grci sve češće izbegavaju skuplje cene u Turskoj, turski turisti masovno posećuju grčka ostrva i pogranične regione. Prema diplomatskim izvorima, grčki konzulat u Istanbulu izdaje oko 1.300 viza dnevno, a veliki broj posetilaca koristi ih za višestruke ulaske radi odmora, šopinga i svakodnevnih kupovina, jer su pojedini proizvodi i namirnice jeftiniji u Grčkoj.



Ipak, kada je reč o klasičnom turističkom odmoru, Turska i dalje ima značajnu prednost. Najnoviji izveštaj britanskog Post Office Travel Money Family Holiday Report-a pokazao je da je Marmaris bio najpovoljnija evropska destinacija za porodični odmor, pretekavši čak i bugarsku destinaciju Sunčev Breg. Jedan od razloga za ovakve rezultate jeste činjenica da ni Turska ni Bugarska ne koriste evro, što im omogućava konkurentnije cene u odnosu na mnoge zemlje evrozone.



Slaba vrednost turske lire dodatno ide u prilog stranim turistima, jer njihov novac vredi više tokom boravka u zemlji. Hoteli, restorani i izleti u Turskoj često su značajno jeftiniji nego u konkurentskim mediteranskim destinacijama. Ipak, rast domaće inflacije poslednjih godina učinio je da Turska više ne bude ekstremno jeftina destinacija kakva je bila pre nekoliko sezona.



Sa druge strane, Grčka je pokazala iznenađujuće dobre rezultate uprkos tome što koristi evro. Ostrva Krit, Kos i Rodos našla su se među deset najpovoljnijih evropskih destinacija u pomenutom istraživanju. Posebno se izdvojio Krit, gde su cene pale za gotovo osam odsto u odnosu na prethodnu godinu, što ga čini jednom od najboljih opcija za putnike koji traže dobar odnos cene i kvaliteta.



Prema podacima online turističke agencije eSky, Grčka trenutno spada među najpristupačnije letnje destinacije u Evropi. Sedmodnevni odmor na Kritu, sa uključenim avionskim kartama, hotelom i polupansionom, može se pronaći već od oko 388 evra po osobi. Takve ponude predstavljaju ozbiljnu konkurenciju mnogim drugim mediteranskim destinacijama.

Turski all-inclusive protiv grčke autentičnosti i iskustva

Turska i dalje dominira kada su u pitanju all-inclusive aranžmani. Prema procenama eSky-a, sedmodnevni all-inclusive paket u Turskoj počinje od približno 524 evra po osobi. Iako je to više nego što su neki putnici navikli da plaćaju prethodnih godina, zemlja i dalje ostaje među najkonkurentnijim destinacijama za letnji odmor.



Važno je naglasiti da se cene značajno razlikuju u zavisnosti od destinacije. U Grčkoj su ostrva poput Mikonosa i Santorinija među najskupljima u Evropi, a rast potražnje dodatno povećava troškove smeštaja i usluga. Međutim, ostrva kao što su Kefalonija, Tasos i Lefkada nude znatno povoljnije alternative uz sličan mediteranski ugođaj, piše tumagazin.



Za putnike koji žele sunce, more i kontrolisan budžet, odgovor više nije tako jednostavan kao ranije. Turska i dalje nudi najbolju vrednost kada su u pitanju all-inclusive hoteli i svakodnevni troškovi. Istovremeno, Grčka pokazuje da kvalitetan odmor ne mora nužno da bude skup, posebno van najpoznatijih turističkih centara.



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