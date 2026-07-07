Stari Pantelejmon je mesto koje ne osvaja bukom, već tišinom, kamenom, pogledom i osećajem da ste zakoračili u neku davno zaboravljenu Grčku.

Kaldrmisane ulice, stare kamene kuće, drveni balkoni, taverne u hladu i pogled koji se pruža sve do Egejskog mora čine ovo selo pravim malim čudom za turiste koji žele da pobegnu od gužve na plaži i vide nešto potpuno drugačije.

Turisti iz Srbije, koji su tokom odmora odlučili da obiđu ovo mesto, kažu da nisu očekivaki da će ih selo toliko oduševiti.

"Došli smo sasvim slučajno, mislili smo da ćemo popiti kafu i napraviti nekoliko fotografija, ali ovo mesto nas je potpuno kupilo. Ovde sve izgleda kao iz filma. Nema žurbe, nema buke, samo kamen, miris hrane iz taverni, cveće ispred kuća i pogled na more koji se ne zaboravlja", kaže za RINU Marijana Nikolić, turistkinja iz Srbije.

Ipak, ono što u Starom Pantelejmonu ostavlja najjači utisak jeste crkva Svetog Pantelejmona, smeštena u srcu sela. Upravo po ovom svetitelju selo nosi ime, a crkva je centralno mesto oko kog se prirodno okupljaju i meštani i putnici namernici.

"Kada stanete ispred crkve, imate osećaj da je tu duša celog sela. Sve ulice kao da vode ka njoj. Nije velika i nametljiva, ali ima neverovatnu snagu. U tom trenutku shvatite da ovo nije samo lepo turističko mesto, već prostor koji ima duboku veru, tradiciju i mir", dodaju turisti.

Sveti Pantelejmon, kome je crkva posvećena, u pravoslavnom predanju poznat je kao veliki mučenik i iscelitelj. Bio je lekar, a veruje se da je pomagao bolesnima i siromašnima, lečeći ih bez naknade. Zbog toga ga mnogi vernici i danas smatraju zaštitnikom lekara, bolesnih i svih koji traže ozdravljenje.

Zato ova crkva za mnoge posetioce nije samo još jedna usputna znamenitost. Ona Starom Pantelejmonu daje poseban mir i duhovnu dubinu. U njenoj blizini, na malom trgu, turisti zastaju, pale sveće, fotografišu se, ali i ćute - kao da ih samo mesto natera da uspore.

Za srpske turiste koji letuju u ovom delu Grčke, Stari Pantelejmon je idealan izlet. Nalazi se iznad obale, dovoljno blizu da se do njega brzo stigne, a opet dovoljno daleko da imate osećaj da ste napustili vrevu letovališta i ušli u potpuno drugi svet.

"Grčka nije samo more. Ovo selo je dokaz za to. Ovde vidite i planinu, i tradiciju, i veru, i ono staro gostoprimstvo zbog kog se ljudi u Grčku vraćaju godinama. Ko jednom dođe u Stari Pantelejmon, sigurno će ga pamtiti", kaže Marijana.

Stari Pantelejmon zato ostaje skriveni biser Pierije, mesto koje mnogi Srbi još nisu otkrili, a koje zaslužuje da se nađe na listi obaveznih izleta tokom letovanja podno Olimpa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.