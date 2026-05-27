Novi sistem na granicama EU napravio haos - putnici čekaju mnogo duže nego što je planirano

Obrada putnika traje i više od tri minuta

Najveći problemi trenutno se beleže na spoljnim granicama Evropska unija, a među najopterećenijim državama nalazi se Hrvatska, kroz koju veliki broj građana Srbije ulazi u šengenski prostor.

Iako su ranije procene Evropska komisija govorile da će obrada jednog putnika trajati manje od jednog minuta, praksa pokazuje da postupak u pojedinim slučajevima traje i više od tri minuta.

To dovodi do stvaranja velikih kolona i zastoja, posebno tokom turističke sezone i pojačanog saobraćaja ka moru.

Sagovornik za Bizportal opisao problem na ulasku u Hrvatsku

Sagovornik Bizportal-a naveo je da je do problema došlo upravo pri ulasku u Hrvatsku, kada je sistem privremeno pao i nije evidentirao ulazak putnika.

Kako je objasnio, propust je otkriven tek na granici sa Slovenijom, gde je upitan kada je uopšte ušao u Hrvatsku, pošto njegov ulazak nije postojao u evidenciji sistema.

Ovakve situacije dodatno su pojačale zabrinutost putnika iz regiona koji tokom leta masovno koriste hrvatske granične prelaze.

Hrvatska među najpogođenijim državama

Prema informacijama iz Hrvatske, iako su vlasti ulagale značajne napore da implementacija sistema funkcioniše bez problema, u početnoj fazi došlo je do tehničko-organizacionih poteškoća i usporavanja saobraćaja.

Stručnjaci ukazuju da problem nije samo u nacionalnoj implementaciji, već i u samoj složenosti sistema i povezivanju podataka između država članica EU.

Kao jedan od ključnih izazova navodi se decentralizacija sistema i različit način na koji države primenjuju zajednička pravila.

EU tvrdi da sistem daje rezultate

Iz Evropska komisija navode da je EES sistem u prvim mesecima rada ipak doprineo boljoj kontroli granica i smanjenju ilegalnih ulazaka.

Prema podacima iz Brisela, u prvih šest meseci registrovano je više od 66 miliona ulazaka i izlazaka, dok je oko 32.000 osoba kojima nije bio dozvoljen ulazak dobilo zabranu.

Ipak, u Evropskoj komisiji priznaju da izazovi i dalje postoje, pa je najavljeno dodatno unapređenje sistema i nastavak digitalizacije graničnih procedura.

