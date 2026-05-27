EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,54 100,84din 101,14
CAD CAD 72,80 73,02din 73,24
AUD AUD 71,99 72,21din 72,43
GBP GBP 135,24 135,65din 136,06
CHF CHF 128,04 128,43din 128,81
KURSNA LISTA

Region

Novi sistem na granicama EU napravio haos - putnici čekaju mnogo duže nego što je planirano

Iako je EES sistem Evropske unije predstavljen kao rešenje koje će ubrzati prelazak granica i pojačati kontrolu ulazaka u šengenski prostor, praksa pokazuje da novi sistem za sada izaziva ozbiljne gužve, duža čekanja i tehničke probleme na pojedinim prelazima.

Autor:  Nina Stojanović
27.05.2026.11:32
0
Novi sistem na granicama EU napravio haos - putnici čekaju mnogo duže nego što je planirano
Shutterstock
Srbija među liderima po izgradnji puteva u regionu - do kraja godine 1.200 km auto-puteva
Foto: andrijapajic/shutterstock
 Srbija među liderima po izgradnji puteva u regionu - do kraja godine 1.200 km auto-puteva
Prethodna vest
Volstrit na istorijskom vrhuncu - analitičari upozoravaju na "euforiju nalik dot-kom balonu"
Foto: Chansak Joe/Shutterstock
 Volstrit na istorijskom vrhuncu - analitičari upozoravaju na "euforiju nalik dot-kom balonu"
Sledeća vest

Obrada putnika traje i više od tri minuta

Najveći problemi trenutno se beleže na spoljnim granicama Evropska unija, a među najopterećenijim državama nalazi se Hrvatska, kroz koju veliki broj građana Srbije ulazi u šengenski prostor.

Iako su ranije procene Evropska komisija govorile da će obrada jednog putnika trajati manje od jednog minuta, praksa pokazuje da postupak u pojedinim slučajevima traje i više od tri minuta.

To dovodi do stvaranja velikih kolona i zastoja, posebno tokom turističke sezone i pojačanog saobraćaja ka moru.

Sagovornik za Bizportal opisao problem na ulasku u Hrvatsku

Sagovornik Bizportal-a naveo je da je do problema došlo upravo pri ulasku u Hrvatsku, kada je sistem privremeno pao i nije evidentirao ulazak putnika.

Kako je objasnio, propust je otkriven tek na granici sa Slovenijom, gde je upitan kada je uopšte ušao u Hrvatsku, pošto njegov ulazak nije postojao u evidenciji sistema.

Ovakve situacije dodatno su pojačale zabrinutost putnika iz regiona koji tokom leta masovno koriste hrvatske granične prelaze.

Hrvatska među najpogođenijim državama

Prema informacijama iz Hrvatske, iako su vlasti ulagale značajne napore da implementacija sistema funkcioniše bez problema, u početnoj fazi došlo je do tehničko-organizacionih poteškoća i usporavanja saobraćaja.

Stručnjaci ukazuju da problem nije samo u nacionalnoj implementaciji, već i u samoj složenosti sistema i povezivanju podataka između država članica EU.

Kao jedan od ključnih izazova navodi se decentralizacija sistema i različit način na koji države primenjuju zajednička pravila.

EU tvrdi da sistem daje rezultate

Iz Evropska komisija navode da je EES sistem u prvim mesecima rada ipak doprineo boljoj kontroli granica i smanjenju ilegalnih ulazaka.

Prema podacima iz Brisela, u prvih šest meseci registrovano je više od 66 miliona ulazaka i izlazaka, dok je oko 32.000 osoba kojima nije bio dozvoljen ulazak dobilo zabranu.

Ipak, u Evropskoj komisiji priznaju da izazovi i dalje postoje, pa je najavljeno dodatno unapređenje sistema i nastavak digitalizacije graničnih procedura.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Hrvatska putovanja sezona EES sistem

Povezane vesti

Hrvatske penzionere čeka neizvesna budućnost - bez privatne štednje nema stabilne penzije
Foto: Unsplash

Hrvatske penzionere čeka neizvesna budućnost - bez privatne štednje nema stabilne penzije

10:40 | 0
Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva
Foto: Pexels/Ilustracija

Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva

09:51 | 0
Za tri noćenja traže i do 1.500 evra - paprene cene na Jadranu
Foto: goran_safarek/shutterstock

Za tri noćenja traže i do 1.500 evra - paprene cene na Jadranu

08:20 | 0
Krađa koja je iznenadila i policiju - sa hrvatske farme nestalo 24 praseta, šteta oko 2.000 evra
Foto: olga_sova/shutterstock

Krađa koja je iznenadila i policiju - sa hrvatske farme nestalo 24 praseta, šteta oko 2.000 evra

13:20 | 0
Hrvatska obala sve skuplja - koliko košta sedam dana za četvoročlanu porodicu
Foto: vivooo/shutterstock

Hrvatska obala sve skuplja - koliko košta sedam dana za četvoročlanu porodicu

18:11 | 0
Komentari (0)

Region

"Plata 3.000 evra, besplatan smeštaj" - oglas u BiH izazvao pravu pometnju
Foto: Shutterstock/ORIONF

"Plata 3.000 evra, besplatan smeštaj" - oglas u BiH izazvao pravu pometnju

15:30 Region
Hrvatske penzionere čeka neizvesna budućnost - bez privatne štednje nema stabilne penzije
Foto: Unsplash

Hrvatske penzionere čeka neizvesna budućnost - bez privatne štednje nema stabilne penzije

10:40 Region
Krađa koja je iznenadila i policiju - sa hrvatske farme nestalo 24 praseta, šteta oko 2.000 evra
Foto: olga_sova/shutterstock

Krađa koja je iznenadila i policiju - sa hrvatske farme nestalo 24 praseta, šteta oko 2.000 evra

13:20 Region
Posluju više od 100 godina - hrvatski industrijski div pred kolapsom
Foto: Shutterstock

Posluju više od 100 godina - hrvatski industrijski div pred kolapsom

09:30 Region
Dobar potez u komšiluku - zabraniće prodaju energetskih pića maloletnicima
Foto: New Africa / Shutterstock.com

Dobar potez u komšiluku - zabraniće prodaju energetskih pića maloletnicima

10:26 Region
Vlada je odobrila - u Hrvatskoj grade fabriku municije
Foto: Shutterstock

Vlada je odobrila - u Hrvatskoj grade fabriku municije

07:13 Region
Cene ne staju - Hrvatska među liderima po rastu inflacije u EU
FOTO: Ilustracija

Cene ne staju - Hrvatska među liderima po rastu inflacije u EU

19:43 Region
"Nudim tri kilograma trešanja za novi Mercedes" - region bruji o cenama omiljenog voća
Foto: Shutterstock

"Nudim tri kilograma trešanja za novi Mercedes" - region bruji o cenama omiljenog voća

08:51 Region
Velika isplata kreće 20. maja - hrvatski penzioneri dobijaju dodatak
Foto:Shutterstock

Velika isplata kreće 20. maja - hrvatski penzioneri dobijaju dodatak

19:41 Region
Smrznuto meso prodaju kao sveže - Hrvati tvrde da ne znaju šta kupuju
Foto: Shutterstock

Smrznuto meso prodaju kao sveže - Hrvati tvrde da ne znaju šta kupuju

08:40 Region

Najnovije

Najčitanije

33min

Neobična licitacija u BiH - prodaju lame zaplenjene bez dokumentacije

1H

Delegacija Kongresa SAD posetila Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti

2H

"Plata 3.000 evra, besplatan smeštaj" - oglas u BiH izazvao pravu pometnju

2H

Ekonomisti upozoravaju - svetu preti nestašica nafte i gasa

3H

Sve više poslodavaca razmišlja o otpuštanjima - kriza steže nemačku privredu

22H

Najveće jezero na Balkanu skriva ostrvce koje je nekada služilo kao zatvor - iz njega niko nije uspeo da pobegne

1D

Staza zdravlja - srpska banja koja ima lekovitu vodu u rangu Karlovih Vari

22H

Titula najlepšeg sela donela im probleme: "Nemamo mira, a turisti ne troše ništa"

22H

Oglasio se Fond PIO - počinje isplata penzija za maj

1D

Grci oduzimaju dozvolu i kažnjavaju sa 350 evra zbog nepoštovanja jednog znaka

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.167,00 €
ETH ETH 1.794,39 €
LTC LTC 44,98 €
DOT DOT 1,09 €
BCH BCH 296,40 €
LINK LINK 8,08 €
BNB BNB 560,63 €
XMR XMR 338,00 €
Powered by CoinGecko API