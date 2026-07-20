Sećate li se kada su Tunis i Egipat bili među najpoželjnijim letnjim destinacijama? Danas su ih zamenila potpuno druga mesta.

Pre petnaestak godina, razgovori o odmorima zvučali su potpuno drugačije nego danas. Čim je stiglo proleće, turističke agencije su punile svoje kataloge ponudama za Tunis, Egipat, Maroko ili Tursku rivijeru, a mesta na čarter letovima rasprodata su nedeljama unapred.

Danas je slika znatno drugačija

Neke od ovih destinacija se ponovo oporavljaju, neke su izgubile deo svoje privlačnosti, a neke su postale toliko skupe da više nisu sinonim za "pristupačno putovanje".

Šta se zapravo promenilo?

Tunis: od zvezde letnjeg odmora do opreznog povratka Ako ste letovali u Tunisu između 2005. i 2011. godine, verovatno se sećate hotela sa ponudama "sve uključeno", prelepog ostrva Džerba, jahanja kamila u pustinji i cena koje su bile gotovo neverovatne.

U to vreme, Tunis je bio jedna od najprodavanijih destinacija za hrvatske agencije, gde se moglo putovati za samo 2.200 kuna, odnosno 300 evra po osobi danas. Međutim, nakon Arapskog proleća 2011. godine i političke nestabilnosti, turizam je pretrpeo ozbiljan udarac.

Situaciju su dodatno pogoršali teroristički napadi 2015. godine na muzej Bardo i letovalište Sus, nakon kojih su brojne evropske zemlje upozorile svoje građane da ne putuju. Poslednjih godina turizam se polako vraća, ulaže se u bezbednost i infrastrukturu, ali Tunis više nije bezuslovni favorit kao što je nekada bio.

Egipat je preživeo sve krize I Egipat je doživeo sličnu sudbinu. Pre petnaest godina, Hurgada i Šarm el Šeik bili su među najpopularnijim destinacijama za hrvatske turiste koji su tražili sunce tokom cele godine.

Revolucija 2011. godine, političke promene i bezbednosni izazovi skoro su prepolovili broj posetilaca na neko vreme. Danas je situacija znatno drugačija.

Egipat se uspešno vratio na turističku mapu, hoteli su modernizovani, otvoreni su novi muzeji, uključujući dugo očekivani Veliki egipatski muzej, a cene su i dalje konkurentne u poređenju sa mnogim evropskim destinacijama. Poslednjih godina, Egipat se sve više okreće događajnom turizmu, a impresivna kulisa piramida u Gizi sve više postaje pozornica za velike međunarodne događaje.

Tako će poznati festival EXIT ove godine prvi put održati svoj Festival zvezda ispred piramida, od 8. do 11. oktobra. Maroko više nije skriveni dragulj Maroko je nekada bio egzotična destinacija za one koji su želeli nešto drugačije. Marakeš, Kazablanka i Sahara predstavljali su avanturu koja nije bila rezervisana samo za bogate putnike.

Danas je Maroko jedna od najpopularnijih svetskih destinacija. Razvoj niskotarifnih avio-kompanija, društvenih mreža i popularnost Instagram lokacija doveli su milione novih turista.

Posledice

Cene smeštaja, restorana i izleta u mnogim delovima zemlje su znatno više nego pre deset godina. Ipak, Maroko je i dalje popularna destinacija među putnicima koji žele da budu u potpuno drugom svetu za samo tri/četiri sata leta.

Turska više nije "jeftina" Antalija, Alanja, Side i Bodrum su godinama bili sinonim za luksuz po razumnoj ceni.

Paradoksalno, uprkos slabijoj turskoj liri, svakodnevni život u zemlji je postao znatno skuplji. Restorani, karte, taksiji i mnoge turističke usluge su danas višestruko skuplji nego pre deset godina. Ako ste posetili Istanbul ili neki drugi grad u Turskoj pre deset godina, verovatno ste se vratili sa koferima punim odeće, obuće i začina.

U to vreme, grad je bio poznat kao jedno od najboljih mesta za kupovinu po povoljnim cenama u Evropi. Danas su okolnosti potpuno drugačije. Mnogi hrvatski putnici koji se vraćaju posle deset godina iznenađeni su koliko su troškovi života bliski onima u zapadnoevropskim metropolama.

Istanbul je i dalje jedan od najfascinantnijih gradova na svetu, ali više nije destinacija gde možete "jeftino proći".

Španija i Grčka su preuzele turiste

Dok su neke destinacije prolazile kroz političke krize ili velike promene cena, druge su postajale pristupačnije. Istovremeno, porasla je popularnost Portugala, Albanije, Crne Gore i Gruzije, koje su mnogi otkrili tek poslednjih godina.

Nisu se promenile samo destinacije, već i način na koji putujemo. Turističke agencije su nekada bile prvi izbor, ali danas se većina putovanja obavlja nakon nekoliko minuta pretraživanja interneta. Društvene mreže stvaraju trendove gotovo preko noći, a destinacije koje su juče bile nepoznate danas su među najtraženijima.

Pored toga, bezbednost, politička stabilnost, klimatske promene i rastuće cene postali su jednako važni kao sunce i more. Danas turisti mnogo više prate geopolitičku situaciju nego pre deset godina. Jedan ozbiljan incident ili nagli porast cena dovoljan je da se interesovanje za jednu destinaciju brzo preusmeri na drugu.

Jedno je, međutim, sigurno - današnji putnici su informisaniji nego ikada ranije, piše Pun kufer.

Više ne traže samo najjeftiniji paket, već bezbednost, kvalitet, autentično iskustvo i dobar odnos cene i kvaliteta. Možda je zato nostalgija za "dobrim starim" Tunisom, Egiptom ili Istanbulom ne samo priča o destinacijama, već i o vremenu kada je putovanje bilo jednostavnije, predvidljivije i, barem nam se danas tako čini, znatno jeftinije.

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