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Pravi razlog zabrane - zašto nije dozvoljeno iznošenje hrane sa švedskog stola

Mnogi turisti posmatraju švedski sto kao priliku da, pored obilnog obroka, spakuju i nešto „za kasnije“, nesvesni da time krše stroga pravila koja imaju vrlo logično uporište.

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.12:56
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Pravi razlog zabrane - zašto nije dozvoljeno iznošenje hrane sa švedskog stola
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Iako se zabrana iznošenja hrane često tumači kao pokušaj hotela da uštede, pravi razlozi su daleko kompleksniji i tiču se zdravstvene bezbednosti i pravne odgovornosti.

Ekonomski model "ol inkluziv" usluge

Prvi faktor koji diktira ovo pravilo je sam poslovni model restorana i hotela. Cena obroka na švedskom stolu formira se na osnovu procenjene prosečne količine hrane koju jedna osoba može da pojede tokom jednog boravka u restoranu.

Ovaj sistem funkcioniše na bazi ravnoteže – dok neki gosti pojedu manje, drugi pojedu više, što omogućava održivost koncepta.

Kada bi gosti masovno iznosili hranu van restorana, taj model bi postao neodrživ jer hotel gubi uvid u potrošnju namirnica. Za razliku od à la carte porudžbine gde plaćate konkretno jelo, kod švedskog stola plaćate isključivo pravo da jedete koliko želite dok ste u objektu.

Opasna zona: Rizik od bakterija vreba nakon 20 minuta

Daleko važniji razlog za zabranu je higijenska ispravnost namirnica. Hrana na švedskom stolu se čuva u strogo kontrolisanim uslovima – topla jela moraju biti iznad 60 stepeni, a hladna ispod četiri stepena Celzijusa, kako bi se sprečio razvoj bakterija.

Čim hrana napusti ove rashladne ili grejne jedinice, ona ulazi u takozvanu „opasnu zonu“ (između 4 i 60 stepeni). U ovim uslovima, broj mikroorganizama se može udvostručiti za samo dvadeset minuta.

Prema važećim smernicama, kvarljive namirnice ne bi smele da stoje na sobnoj temperaturi duže od dva sata pre nego što postanu rizične po zdravlje.

Pravna odgovornost i zaštita ugleda hotela

Onog trenutka kada gost iznese hranu u sobu ili van hotelskog kompleksa, menadžment gubi svaku kontrolu nad načinom na koji se ta hrana čuva. Hotel ne može da garantuje da li će hrana biti adekvatno skladištena ili podgrejana, što drastično povećava rizik od trovanja.

U slučaju da se gost razboli, hotel se suočava sa ozbiljnim pravnim posledicama i potencijalnim tužbama koje mogu narušiti reputaciju brenda.

Zabrana iznošenja hrane je, stoga, primarno mera predostrožnosti kojom se štiti zdravlje korisnika usluga. Dodatni rizik predstavlja i unakrsna kontaminacija, jer veliki broj ljudi koristi isti pribor za serviranje, zbog čega se preporučuje da se hrana konzumira odmah nakon uzimanja.

Globalna praksa i problem bacanja hrane

Interesantno je da, uprkos zabrani iznošenja, švedski stolovi generišu ogroman otpad – procenjuje se da čak polovina pripremljene hrane završi u kanti. Međutim, hrana koja je satima bila izložena ne može se donirati zbog gubitka garancije o bezbednosti.

Iako neke zemlje, poput Francuske, zakonom obavezuju restorane da gostima omoguće pakovanje ostataka jela, švedski stolovi su izričito izuzeti iz tih propisa upravo zbog specifičnih zdravstvenih rizika.

Dok industrija traga za održivijim rešenjima, poput naplate hrane po težini, trenutna pravila ostaju ključni mehanizam zaštite i gostiju i ugostitelja.

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