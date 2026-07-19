Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da su se pojavili lažni sajtovi mobilnih operatera koji gotovo savršeno imitiraju zvanične stranice. Građani veruju da kupuju roming paket za Grčku, Crnu Goru, Egipat ili neku drugu destinaciju, a zapravo svoje lične podatke i podatke sa platnih kartica predaju sajber kriminalcima.

Lažni sajtovi izgledaju gotovo identično kao originali

Prevaranti koriste iste logotipe, boje i slogane koje imaju poznati mobilni operateri kako bi korisnicima ulili poverenje.

Najveća opasnost krije se u internet adresi. Hakeri menjaju samo jedno slovo, dodaju crticu ili koriste drugačiji nastavak domena, pa razlika na prvi pogled gotovo da nije primetna.

Zbog toga se lažne stranice često pojavljuju među prvim rezultatima internet pretrage, naročito kada korisnici u žurbi traže roming dodatke pred putovanje.

Nude neverovatno niske cene kako bi privukli žrtve

Na lažnim sajtovima često se reklamiraju navodne letnje akcije, neograničen internet u inostranstvu ili paketi po cenama znatno nižim od zvaničnih.

Kako bi povećali pritisak na korisnike, prevaranti koriste odbrojavanje vremena i poruke da akcija ističe za nekoliko minuta ili da je ostalo još samo nekoliko promotivnih paketa.

Jedan unos podataka dovoljan je za krađu novca

Kada korisnik pokuša da kupi lažni roming paket, otvara se stranica za plaćanje koja izgleda potpuno legitimno.

Od njega se traži da unese broj platne kartice, datum isteka i sigurnosni CVV kod. Nakon potvrde, podaci završavaju kod sajber kriminalaca.

Umesto aktiviranog roming dodatka, korisnik najčešće dobija obaveštenje o neuspešnoj transakciji ili tehničkoj grešci, dok hakeri u međuvremenu mogu da iskoriste ukradene podatke za neovlašćene kupovine, piše Kamatica.

Kako da se zaštitite?

Stručnjaci savetuju da pre kupovine obavezno proverite internet adresu sajta i koristite isključivo zvanične kanale mobilnog operatera.

Najbezbednije je da roming dodatke aktivirate preko zvanične mobilne aplikacije ili prijavom na korisnički nalog na zvaničnom sajtu.

Poseban oprez potreban je ako link do ponude dobijete putem SMS poruke, imejla ili sponzorisanog oglasa na društvenim mrežama.

Ukoliko primetite bilo kakvu sumnjivu poruku, neočekivano preusmeravanje ili zahtev za unos podataka sa platne kartice, odmah prekinite transakciju i kontaktirajte korisničku podršku svog mobilnog operatera.

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