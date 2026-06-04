"Saradnja 'Puteva Srbije' i 'Auto-puteva Republike Srpske' korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama", navodi se u saopštenju.

Putevi Srbije su objasnili da mreža "TOLL4ALL" sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine - Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.

Takođe, korisnici "TOLL4ALL" sistema time ostvaruju brojne pogodnosti, korišćenje jednog TAG uređaja u više sistema naplate putarine, brži i jednostavniji prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, eliminisanje plaćanja gotovinom u različitim valutama, jednostavan uvid u realizovane transakcije i račune i popusti za elektronsko plaćanje putarine.

"Putevi Srbije nastavlja aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema naplate putarine 'TOLL4ALL' sa ciljem da korisnicima obezbede jednostavnije, brže i komfornije putovanje kroz region", poručili su iz tog preduzeća.

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