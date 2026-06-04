Kako je najavljeno to bi zvanično trebalo da bude usvojeno u četvrtak od strane Saveta EU.

Portparol kiparskog Predsedavanja izjavio je nakon toga da je proširenje područja "Roming kao kod kuće" jasan znak posvećenosti regionu, piše Tanjug.

"Kiparsko predsedništvo snažno podržava evropski put Zapadnog Balkana. Proširenje područja Roam Like at Home je jasan znak naše posvećenosti regionu. Radujemo se zvaničnom usvajanju odluke kojom se ovlašćuje otvaranje pregovora za sporazume", rekao je on.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.