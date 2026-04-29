U mađarskim brdima blizu grada Šarošpatak nekada se nalazio kamenolom koji je zapošljavao mnoge lokalne stanovnike dok se nije zatvorio početkom 20. veka.

Područje je na kraju napušteno i prepušteno prirodi, koja ga je tokom decenija transformisala u prelepo mesto za istraživanje. Gusti slojevi zelenila postepeno su prekrivali nekadašnju industrijsku zonu, a kišnica sa okolnih padina ispunjavala je duboki kamenolom, stvarajući prelepo jezero u klisuri dubokoj oko 60 metara.

Danas, Međer-heđi tengerszem ("Morsko oko" na brdu Međer) izgleda kao scena iz filma - visoke stene koje ga okružuju stvaraju dramatičan, gotovo amfiteatarski prostor.

Morsko oko planinskog venca Zemplen okruženo je vertikalnim liticama koje dostižu visinu i do 70 metara, a sama voda je duboka oko 6,5 metara.

Staze koje vode duž ivica litica pretvorile su ovo mesto u popularno izletničko odredište za planinare i ljubitelje prirode. Još uvek možete videti "!sobe" i hodnike koje su rudari uklesali u stene dok su tamo živeli i radili, a ako želite, možete ih i istražiti.

Zbog svoje jedinstvene lepote i prirodne vrednosti, Tengeršem je sedamdesetih godina prošlog veka proglašen zaštićenim područjem. Iako se kupanje ne preporučuje, mnogi posetioci i dalje ne mogu da odole kristalno čistoj vodi i ne obraćaju pažnju na savete. Koliko je ovo mesto posebno svedoči i činjenica da je 2011. godine proglašen za najlepše prirodno čudo u Mađarskoj.

Danas, Tengeršem nije samo geološki zanimljiv, već i važan prirodni ekosistem. Okružen šumama, livadama i močvarama, pruža utočište brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Ovo područje je deo šire mreže zaštićenih prirodnih područja, koja naglašavaju važnost očuvanja prirodne ravnoteže i biodiverziteta.

Ako vas putovanje odvede u ovaj deo Mađarske, možete provesti sate šetajući obeleženim stazama sopstvenim tempom, a najduža ruta se proteže oko osam kilometara.

Koju rutu bi trebalo da izaberete?

Najpopularnija staza je Malomke tanešveni (Edukativna staza Mlinski kamen), koja počinje u centru Šarošpataka i vodi sve do jezera. Staza ima 17 informativnih tabli koje objašnjavaju istoriju rudarstva, geologiju i lokalnu floru i faunu. Najlepši deo staze nalazi se na vidikovcu Međer-heđ, sa kog se pruža pogled na tokajske vinograde i okolne planine.

Takođe se možete uputiti ka penjačkim stazama, koje su među najatraktivnijim via ferratama u Mađarskoj, jer se protežu direktno iznad površine jezera. Možete birati staze različitih nivoa težine, od lakših pogodnih za početnike do zahtevnijih.

Ako nemate svoju, iznajmite kompletnu opremu (kacigu, pojas i zaštitnu opremu) u podnožju (Ciróka pihenőpark). Za one koji žele da ostanu duže, postoje razne mogućnosti smeštaja u okolini, od kampova do malih hotela, kao i restorani koji služe lokalne specijalitete.

Šta videti u okolini?

Šarošpatak je poznat kao kulturni i istorijski centar regiona sa zamkom Rakoci, kompleksom koji kombinuje srednjovekovnu tvrđavu i muzej. Istorija zamka datira još od dolaska Mađara u Panonsku niziju, kada je uz reku Bodrog izgrađena zemljana tvrđava. Kasnije je obnovljena u kamenu, a zamak je dobio svoj konačni oblik u 16. veku, za vreme porodice Rakoci, kada je grad doživeo svoj najveći razvoj. Juraj Rakoci i njegova supruga Žužana Lorantfi brinuli su se ne samo o kulturi i obrazovanju, već i o razvoju industrije. U gradu su osnovali radionicu za livenje topova, koja je kasnije zaboravljena, a njeni ostaci su otkriveni tek u 20. veku.

Danas se u parku pored zamka može saznati više o procesu izrade topova.Takođe možete da se uputite u termalna kupatila Vegardo, koja imaju sve što vam je potrebno za prijatan boravak: bazen za odrasle i decu, hidromasažnu kadu i saunu. Lekovita termalna voda temperature oko 38 °C je idealna za opuštanje.

Oko 12 km od grada nalazi se Avanturistički park Zemplen, koji ima bob stazu dugu 2,3 km. Tu su i žičara, ziplajn između dva brda, staze za penjanje i vidikovac, sa kojeg se po vedrim danima mogu videti čak i Visoke Tatre. U blizini Šarošpataka nalaze se vinski podrumi Hercegkuta, dela UNESKO-ve vinske regije Tokaj, piše Pun kufer.

Tamo vas čeka više od 160 podruma, uklesanih u vulkansku stenu na padinama brda. U svakom slučaju, ovaj deo Mađarske nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

