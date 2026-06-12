Putnici sve češće biraju ovakav način odmora jer im omogućava da obiđu više destinacija bez stalnog pakovanja, menjanja hotela i komplikovane organizacije putovanja.

Trend je posebno izražen u Evropi, gde su reke poput Rajne, Dunava, Sene i Dura postale prave turističke magistrale. Prema podacima turističke industrije, rečna krstarenja bila su među najbrže rastućim segmentima tržišta tokom 2025. godine, a rast se očekuje i u 2026.

Nekada za penzionere, danas i za mlađe putnike

Profil putnika značajno se promenio poslednjih godina. Dok su rečna krstarenja ranije uglavnom birali penzioneri, danas privlače porodice, parove srednjih godina i mlađe putnike koji žele sporiji tempo putovanja, više komfora i autentičnije upoznavanje destinacija.

Sve veći broj gostiju dolazi i iz Severne Amerike, Australije i Azije, što dodatno doprinosi rastu ovog segmenta turizma.

Rajna i Dunav među najtraženijim rutama

Među evropskim rekama posebno se izdvaja Rajna, čija ruta povezuje gradove poput Bazela, Strazbura, Kelna i Amsterdama. Putnici tokom krstarenja obilaze srednjovekovne gradove, zamkove, vinske regije i prirodne pejzaže koji privlače turiste iz celog sveta.

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Pored Rajne, među najpopularnijim rutama nalaze se i Dunav, Sena, Rona i portugalski Duro.

Srbija sve važnija destinacija za rečne kruzere

Rast interesovanja za rečna krstarenja vidljiv je i u Srbiji, zahvaljujući Dunavu, jednoj od najvažnijih evropskih plovnih ruta.

Beograd, Novi Sad, Golubačka tvrđava, Lepenski Vir i Đerdapska klisura nalaze se među najposećenijim destinacijama za goste sa rečnih kruzera.

Tokom turističke sezone u srpske luke pristaju stotine brodova sa hiljadama turista iz Evrope i Severne Amerike koji žele da upoznaju kulturne znamenitosti i prirodne lepote regiona, piše TU magazin.

Veliki potencijal, ali i izazovi

Stručnjaci smatraju da Srbija ima značajan prostor za dalji razvoj ovog segmenta turizma kroz ulaganja u pristaništa, infrastrukturu i turističke sadržaje.

Istovremeno, rast sektora otvara pitanja održivosti, zaštite životne sredine i razvoja infrastrukture koja treba da prati sve veći broj putnika.

Upravo zbog toga mnoge evropske zemlje ulažu u modernizaciju luka, nove sisteme napajanja brodova električnom energijom i smanjenje emisija štetnih gasova.

Budućnost pripada održivim putovanjima

Turistički stručnjaci očekuju da će rečna krstarenja nastaviti da rastu i u narednim godinama, ali upozoravaju da će dugoročni uspeh zavisiti od ravnoteže između razvoja turizma i zaštite životne sredine.

Sve više putnika traži autentična iskustva, sporiji tempo i veći komfor, a upravo to rečna krstarenja nude, zbog čega mnogi veruju da je pred ovim segmentom turizma period snažnog razvoja.

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