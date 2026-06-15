Dok hiljade turista svake godine obilaze najpoznatije destinacije u Srbiji, na jugoistoku zemlje krije se prirodni dragulj za koji mnogi još nisu čuli. Na svega tridesetak kilometara od Pirota nalazi se kanjon reke Jerme, mesto koje zbog nestvarnih pejzaža, strmih litica i netaknute prirode sve češće nazivaju "srpskim Koloradom".

Ovaj impresivni kanjon, smešten nedaleko od granice sa Bugarskom, pruža prizore koji podsećaju na najlepše evropske nacionalne parkove. Duboko usečena dolina, smaragdna reka i visoke stene stvaraju ambijent koji ostavlja utisak da ste kilometrima daleko od urbanog sveta, piše Kurir.

Priroda koja osvaja na prvi pogled

Put do Jerme vodi kroz živopisna sela i predele Stare planine, a već sama vožnja predstavlja poseban doživljaj. Kako se približavate kanjonu, pred vama se otvaraju spektakularni vidici koji privlače ljubitelje prirode, planinare, fotografe i sve one koji žele da pobegnu od gradske gužve.

Posebnu pažnju privlače litice Vetren i Greben, sa kojih se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji. Upravo sa tih vidikovaca najbolje se vidi moć prirode koja je vekovima oblikovala ovaj kraj.

Manastir skriven među stenama

U srcu kanjona nalazi se i jedan od najlepših srednjovekovnih manastira Srbije - Poganovski manastir.

Smešten uz samu reku Jermu, u podnožju visokih stena, deluje kao da je iznikao iz prirode. Crkva posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu podignuta je krajem 14. veka i predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture.

Njegove freske ubrajaju se među najvrednija dela poznovizantijskog slikarstva na Balkanu, a posetioci često ističu da upravo ovde mogu da osete mir i spokoj kakav se retko gde pronalazi.

Idealna destinacija za jednodnevni izlet

Kanjon Jerme savršen je izbor za sve koji žele da vikend provedu u prirodi. Uređene staze uz reku omogućavaju lagane šetnje, dok brojni vidikovci nude priliku za nezaboravne fotografije.

Najlepši period za obilazak je proleće, kada ceo kraj zazeleni, i jesen, kada šume dobiju zlatne i crvene nijanse. Leti osveženje donosi reka Jerma, dok zimi kanjon dobija gotovo bajkoviti izgled.

Pirot kao nezaobilazna stanica

Nakon obilaska kanjona, mnogi posetioci produže do Pirota, grada poznatog po bogatoj tradiciji i vrhunskoj gastronomiji.

Pirotski kačkavalj, peglana kobasica, belmuž i jagnjetina ispod sača samo su deo specijaliteta zbog kojih ovaj kraj privlači gurmane iz cele Srbije.

Mesto kome se ljudi vraćaju

Kanjon Jerme nije destinacija koja se obilazi na brzinu. To je mesto koje osvaja tišinom, čistim vazduhom i osećajem da ste otkrili jedan od poslednjih netaknutih kutaka Srbije.

Zato mnogi koji ga jednom posete kažu da se vraćaju iznova - zbog prirode koja oduzima dah, istorije koja živi među stenama i mira koji je danas postao prava retkost.

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