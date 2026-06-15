Prema novoj analizi portala TravelSupermarket, bugarski region Burgas je trenutno najjeftinija evropska destinacija za odmor sa svim uključenim uslugama u 2026. godini, izveštava The Sun.

Istraživanje je pokazalo da je Bugarska preuzela prvo mesto od Tunisa, koji je prošle godine bio vodeća destinacija po pristupačnosti.

Prosečna cena sedmodnevnog paketa sa svim uključenim uslugama u regionu Burgas je 553 funte (640 evra) po osobi.

Region Burgas se nalazi na jugoistočnoj obali Bugarske uz Crno more i posebno je poznat među britanskim turistima po letovalištu Sunčani breg. To je najveća turistička destinacija u Bugarskoj, sa skoro osam kilometara peščanih plaža i bogatim noćnim životom.

Popularno među porodicama Prema podacima sajta TravelSupermarket, paketi sa svim uključenim uslugama za Sunčev breg u nedelji koja počinje 15. juna mogu se pronaći već od 249 funti (288 evra) po osobi. Tokom jula, kada počinje glavna letnja sezona i školski raspusti, cene rastu na oko 529 funti (612 evra) po osobi.

Među ponudama koje su privukle pažnju je hotel DIT Evrika Beach Club, koji je posebno popularan među porodicama sa mlađom decom. Hotel ima nekoliko bazena i sopstveni vodeni park sa toboganima. Gosti imaju pristup šest barova, pet restorana i bogatom zabavnom programu tokom dana i večeri.

Sedmodnevni boravak sa svim uključenim uslugama za četvoročlanu porodicu, sa polaskom 22. juna, košta 562 funte (651 evra) po osobi. Cene sladoleda Pored Sunčevog brega, najpopularnija mesta u regionu su istorijski gradovi Sozopol i Nesebar. Nesebar je poznat po bogatoj istoriji, primorju i šarmantnim kaldrmisanim ulicama.

Na ulazu u grad nalazi se vetrenjača iz 19. veka, jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola i podsetnik na bogatu pomorsku tradiciju. Troškovi života tamo su takođe među najnižima u Evropi. Prosečna kuglica sladoleda košta 1,20 funti (1,39 evra), porodični obrok košta oko 28 funti (32 evra), dok večera od tri jela za dvoje u proseku košta samo 22 funte (25 evra).

Zanimljivo je da je Tunis, koji je prošle godine držao prva dva mesta na listi najjeftinijih destinacija, ove godine ispao sa liste prvih deset.

Jeftinije nego prošle godine Istovremeno, neke tradicionalno popularne destinacije su postale jeftinije u poređenju sa prošle godine.

Rodos, Majorka i turski region Dalaman sada su jeftiniji nego prošle godine, sa uštedama do 91 funte po osobi.

"Bugarska koja je ove godine zauzela prvo mesto je zaista značajan trenutak. Burgaski region, dom Sunčanog brega i grada Burgasa, dugo je bio jedno od najpristupačnijih područja na Crnom moru, ali činjenica da je pretekao Tunis na rang listi destinacija sa svim uslugama pokazuje vrednost koju trenutno nudi britanskim turistima", rekao je Kris Veber, šef odeljenja za putovanja i ponude u TravelSupermarket-u.

Dodao je da je posebno zanimljivo to što Tunis, koji je prošlog leta držao prva dva mesta na rang listi, nije uspeo ni da uđe među deset najpovoljnijih destinacija ove godine.

"To je podsetnik da se najjeftinije destinacije mogu menjati iz godine u godinu. Dobra vest za svakoga ko se vraća svojim omiljenim destinacijama je da su Rodos, Majorka i Dalaman i dalje među deset najboljih destinacija, dok su znatno jeftiniji nego prošlog leta", rekao je Veber.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.